Budapest 2017, Dressel nuovo re dei 100 sl. Secondo Adrian, beffato Metella

La gara regina del nuoto in corsia ha un nuovo padrone. Si tratta di Caeleb Dressel, statunitense che trionfa conducendo una gara d’autorità, iniziata a razzo e conclusa nel verso giusto. Un Dressel perfetto, primo in 47.17, che apre la festa a stelle e strisce, completata dal secondo posto del connazionale Nathan Adrian, già olimpionico a Londra 2012, che si prende la piazza d’onore in 47.87. Terzo, per due centesimi, il francese Mehdy Metella, che si deve accontentare della medaglia di bronzo, con il crono di 47.89, dopo delle batterie e delle semifinali nuotate in totale scioltezza.

Beffato ancora una volta l’australiano Cameron McEvoy, giù dal podio per tre centesimi, in 47.92, calato negli ultimi venti metri. Quinti ex aequo il britannico Duncan Scott e il brasiliano Marcelo Chierighini, in 48.11. Dressel nuovo volto mondiale della velocità a stile libero, con gli Stati Uniti che continuano a fare incetta di medaglie.

I risultati della finale dei 100 metri stile libero dei Mondiali di Budapest 2017.

1 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America] USA 47.17 0.64

2 2 ADRIAN Nathan [United States of America] USA 47.87 00.70 0.68

3 3 METELLA Mehdy [France] FRA 47.89 00.72 0.66

4 4 McEVOY Cameron [Australia] AUS 47.92 00.75 0.59

5 5 SCOTT Duncan [Great Britain] GBR 48.11 00.94 0.72

5 5 CHIERIGHINI Marcelo [Brazil] BRA 48.11 00.94 0.67

7 7 CARTWRIGHT Jack [Australia] AUS 48.24 01.07 0.70

8 8 SHEVTSOV Sergii [Ukraine] UKR 48.26 01.09 0.64