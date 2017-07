Budapest 2017, la Medeiros brucia la Fu e si prende l’oro nella finale dei 50 dorso

Source: Adam Pretty/Getty Images Europe)

C’era grande attesa per la finale dei 50 dorso femminili ai Mondiali di Budapest 2017. Riflettori puntati su Etiene Meideros e Yanhui Fu, rispettivamente in corsia quattro e cinque. A spuntarla, in una gara velocissima, e per un solo centesimo, è la brasiliana, che dopo una partenza non ideale, riesce a sfruttare una breve progressione per trionfare in 27.14. Bruciata invece cinese, che paga un arrivo complicato, perdendo la medaglia d’oro di un’incollatura, a vantaggio di una Medeiros che si consacra a livello mondiale.

Il bronzo è – un po’ a sorpresa – della bielorussa Aliaksandra Herasimenia, che dalla prima corsia chiude in 27.23. Battute e giù dal podio l’australiana Emily Seebohm, quarta, in 27.37, e l’americana Kathleen Baker, quinta in 27.50.

A seguire, la cinese Wang, in 27.55, l’altra australiana Holly Barratt, in 27.60, e la britannica Georgia Davies, in 27.61. Medeiros sul tetto del mondo nella velocità pura a dorso, Fu bruciata sul più bello.

I risultati della finale dei 50 dorso dei Mondiali di Budapest 2017:

1 1 MEDEIROS Etiene [Brazil] BRA 27.14 0.59 AM

2 2 FU Yuanhui [People's Republic of China] CHN 27.15 00.01 0.57

3 3 HERASIMENIA Aliaksandra [Belarus] BLR 27.23 00.09 0.58 ER

4 4 SEEBOHM Emily [Australia] AUS 27.37 00.23 0.65 OC

5 5 BAKER Kathleen [United States of America] USA 27.50 00.36 0.59

6 6 WANG Xueer [People's Republic of China] CHN 27.55 00.41 0.59

7 7 BARRATT Holly [Australia] AUS 27.60 00.46 0.53

8 8 DAVIES Georgia [Great Britain] GBR 27.61 00.47 0.60