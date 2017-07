Budapest 2017, Efimova super nelle semifinali dei 200 rana. Gara aperta, trema la King

Source: Al Bello/Getty Images Europe

Nelle semifinali dei 200 rana femminili dei Mondiali di Budapest 2017, prova tra le più attese nella rassegna iridata magiara al femminile, il miglior tempo complessivo è della russa Yuliya Efimova, che impressiona nella seconda serie di gare, in 2:21.49. La Efimova sembra l’ombra di se stessa per cento metri, ma la sua seconda parte di gara è eccezionale, caratterizzata da una rimonta inesorabile, che non lascia scampo alle avversarie, americana Bethany Galat in primis, che stampa il secondo crono assoluto in 2:21.66. Terza, sempre nella stessa semifinale – la seconda – l’australiana Taylor McKeown, in 2:22.10, dopo aver condotto a lungo la gara.

Il quarto crono assoluto proviene dalla prima prova, e porta la firma della cinese Jinglin Shi, che tocca in 2:23.17, un centesimo meglio della canadese Kierra Smith. Bene anche la spagnola Jessica Vall, sesta, in 2:23.49. Qualificate anche la britannica Molly Renshaw, in 1:24.51, e l’americana Lilly King, apparsa in enorme difficoltà dopo l’oro nei 100, in 2:23.81. Eliminata la danese Rikke Moller Pedersen (2:24.51).

I risultati delle semifinali dei 200 rana femminili a Budapest 2017.

1 1 EFIMOVA Yuliya [Russian Federation] RUS 2:21.49 0.68

2 2 GALAT Bethany [United States of America] USA 2:21.86 00.37 0.67

3 3 McKEOWN Taylor [Australia] AUS 2:22.10 00.61 0.75

4 1 SHI Jinglin [People's Republic of China] CHN 2:23.17 01.68 0.70

5 2 SMITH Kierra [Canada] CAN 2:23.18 01.69 0.76

6 3 VALL Jessica [Spain] ESP 2:23.49 02.00 0.73

7 4 RENSHAW Molly [Great Britain] GBR 2:23.51 02.02 0.73

8 4 KING Lilly [United States of America] USA 2:23.81 02.32 0.70