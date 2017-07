Budapest 2017 - Nuoto, batterie 50 sl maschili, Luca Dotto in semifinale

Budapest 2017 - Nuoto, batterie 50 sl maschili - Source: Richard Heathcote/Getty Images South America

Il risveglio di Luca Dotto. Dopo un avvio in chiaroscuro, si accende il mondiale del velocista azzurro. Le batterie dei 50 sl sono la chiave di volta della sua rassegna. Dotto nuota nella penultima di tredici batterie, in un contesto stellare, al fianco di colossi come Fratus, Morozov ed Adrian. Il brasiliano tocca nettamente avanti - 21"51 - e firma al contempo il miglior tempo complessivo. Dotto, con una prova convincente, è terzo, sotto i 22"00. Il suo 21"98 vale un comodo accesso in semifinale.

Il campione dei 100, Caeleb Dressel, conferma ottima condizione e si candida a possibile alternativa a Fratus. Si prende di forza la batteria n.11. 21"61, ad anticipare il sorprendente greco Gkolomeev e l'australiano McEvoy, il deluso della doppia distanza. Infine, nell'ultima, da sottolineare la performance del polacco Juraszek - 21"74 - con Proud e Govorov al momento più coperti.

Chiude il quadro l'ungherese Takacs, 22"18, questo l'ultimo crono utile per ripresentarsi in vasca al pomeriggio.

1 1 FRATUS Bruno [Brazil] BRA 21.51 0.66

2 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America] USA 21.61 00.10

3 2 GKOLOMEEV Kristian [Greece] GRE 21.69 00.18 0.67

4 2 MOROZOV Vladimir [Russian Federation] RUS 21.72 00.21 0.62

5 1 JURASZEK Pawe [Poland] POL 21.74 00.23 0.60

6 2 PROUD Benjamin [Great Britain] GBR 21.93 00.42 0.64

7 3 McEVOY Cameron [Australia] AUS 21.95 00.44 0.60

8 3 DOTTO Luca [Italy] ITA 21.98 00.47 0.65

9 4 ADRIAN Nathan [United States of America] USA 21.99 00.48 0.66

9 4 CIELO FILHO Cesar [Brazil] BRA 21.99 00.48 0.66

11 4 WIERLING Damian Matthias Armin [Germany] GER 22.00 00.49 0.71

12 3 GOVOROV Andrii [Ukraine] UKR 22.05 00.54 0.64

13 4 LIUKKONEN Ari-Pekka [Finland] FIN 22.12 00.61 0.66

14 1 SHEVTSOV Sergii [Ukraine] UKR 22.13 00.62 0.65

15 5 SHIOURA Shinri [Japan] JPN 22.17 00.66 0.69

16 5 TAKACS Krisztian [Hungary] HUN 22.18 00.67 0.66