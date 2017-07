Budapest 2017, Silvia Di Pietro in semifinale nei 50 farfalla. Sjoestroem già in volo

Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

Avanza Silvia Di Pietro nelle semifinali dei 50 farfalla dei Mondiali di Budapest 2017. L’azzurra timbra il crono di 26.24, il quindicesimo complessivo, il penultimo utile per la qualificazione alle semifinali di oggi pomeriggio. Accesso alla finale pressoché escluso, il campo partecipanti è di altissimo livello. La svedese Sarah Sjoestroem si dimostra imbattibile nella velocità pura, battendo un colpo per la medaglia d’oro già dal mattino, con il tempo di 25.25. Alle sue spalle, staccata di quasi quattro decimi, l’americana Kelsi Worrell. Terza la giovane giapponese Rikako Ikee, in 25.72, che precede a sua volta la tedesca Aliena Shmidtke, in 25.73. Quinta l’olandese Ranomi Kromowidjojo, che vince la batteria della Di Pietro in 25.74.

Seguono le francesi Gastaldello ed Henique, rispettivamente in 25.79 e 25.81. Ancor più indietro, la belga Kimberly Buys, in 25.82, e la canadese Penny Oleksiak, in 25.87.

Di Pietro avanti, Sarah Sjoestroem prenota un’altra medaglia del metallo più pregiato. I risultati delle batterie dei 50 farfalla ai Mondiali di Budapest 2017:

1 1 SJOSTROM Sarah [Sweden] SWE 25.25 0.67

2 2 WORRELL Kelsi [United States of America] USA 25.65 00.40 0.61

3 1 IKEE Rikako [Japan] JPN 25.72 00.47 0.64

4 3 SCHMIDTKE Aliena [Germany] GER 25.73 00.48 0.71

5 1 KROMOWIDJOJO Ranomi [Netherlands] NED 25.74 00.49 0.71

5 4 OSMAN Farida Hisham Ahmed [Egypt] EGY 25.74 00.49 0.69 AF

7 2 GASTALDELLO Beryl [France] FRA 25.79 00.54 0.65

8 3 HENIQUE Melanie [France] FRA 25.81 00.56 0.61

9 2 BUYS Kimberly [Belgium] BEL 25.82 00.57 0.73

10 4 OLEKSIAK Penny [Canada] CAN 25.87 00.62 0.70

11 3 BECKMANN Emilie [Denmark] DEN 25.88 00.63 0.71

12 5 BARRATT Holly [Australia] AUS 25.91 00.66 0.66

13 5 URBANCZYK Aleksandra [Poland] POL 26.00 00.75 0.66

14 6 de WAARD Maaike [Netherlands] NED 26.03 00.78 0.70

15 4 di PIETRO Silvia [Italy] ITA 26.24 00.99 0.67

16 5 LU Ying [People's Republic of China] CHN 26.34 01.09 0.66