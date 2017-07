Budapest 2017, Panziera qualificata per le semifinali nei 200 dorso. Baker davanti a tutte - Source: Clive Rose/Getty Images Europe

L’azzurra Margherita Panziera si qualifica per le semifinali dei 200 dorso al femminile, ai Mondiali di Budapest 2017. L’italiana, impegnata nella stessa batteria di Katinka Hosszu, stampa il nono tempo complessivo, in 2:09.43, nuotando in maniera convincente nei primi cento metri, salvo calare leggermente alla distanza. Primo crono assoluto per la statunitense Kathleen Baker, in 2:06.82, in apparente controllo e scioltezza. Secondo posto proprio per l’ungherese Hosszu, tra le principali favorite alla medaglia d’oro di domani, in 2:07.30. Terza, si rivede l’australiana Emily Seebohm, in 2:07.94. Quinta la campionessa e primatista mondiale dei 100 Kylie Masse: la canadese non va oltre un 2:08.30, preceduta anche dall’altra americana Regan Smith, in 2:08.19.

Sesta Hilary Caldweell, in 2:08.32, mentre seguono più attardate l’ucraina Daryna Zevina, in 2:09.19, e la russa Daria Ustinova, in 2:09.99, decima alle spalle anche della Panziera.

Oggi pomeriggio in programma le semifinali, con Katinka Hoszzu ad affrontare lo spauracchio Baker e le altre candidate al podio Seebohm, Masse e Smith. Per Margherita Manziera, il tentativo di centrare la finale, che rappresenterebbe un risultato di grande prestigio.

I risultati delle batterie dei 200 dorso femminili ai Mondiali di Budapest 2017.

1 1 BAKER Kathleen [United States of America] USA 2:06.82 0.60

2 1 HOSSZU Katinka [Hungary] HUN 2:07.30 00.48 0.59

3 1 SEEBOHM Emily [Australia] AUS 2:07.94 01.12 0.64

4 2 SMITH Regan [United States of America] USA 2:08.13 01.31 0.66

5 2 MASSE Kylie Jacqueline [Canada] CAN 2:08.30 01.48 0.56

6 3 CALDWELL Hilary [Canada] CAN 2:08.32 01.50 0.59

7 2 ZEVINA Daryna [Ukraine] UKR 2:09.16 02.34 0.62

8 3 McKEOWN Kaylee Rochelle [Australia] AUS 2:09.42 02.60 0.60

9 4 PANZIERA Margherita [Italy] ITA 2:09.43 02.61 0.64

10 4 ZAMORANO Africa [Spain] ESP 2:09.70 02.88 0.52

11 5 BURIAN Katalin [Hungary] HUN 2:09.86 03.04 0.60

12 6 USTINOVA Daria K [Russian Federation] RUS 2:09.99 03.17 0.67

13 3 GRAF Lisa [Germany] GER 2:10.10 03.28 0.70

14 5 LIU Yaxin [People's Republic of China] CHN 2:10.59 03.77 0.71

15 4 SALCUTAN Tatiana [Republic of Moldova] MDA 2:11.17 04.35 0.63

16 6 LAU Yin Yan Claudia [Hong Kong, China] HKG 2:11.67 04.85 0.65