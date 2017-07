Diretta - Mondiali Budapest 2017 LIVE, finali e semifinali della sesta giornata

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - delle semifinali e delle finali della sesta giornata. Terz'ultimo giorno di gare a Budapest, folta rappresentanza italiana nel pomeriggio. Cinque prove con titolo in palio, il via alle 17.30.

Si inizia subito con due finali. Contesto stellare nei 100 sl, la primatista mondiale Sarah Sjoestroem logica favorita. Manuel e Comerford puntano a stuzzicare la scandinava, difficile escludere qualcuna dalla lotta per il podio. McKeon e Kromowidjojo, però, sembrano avere qualcosa in meno.

La fermata successiva ci porta ai 200 dorso maschili. Xu è a centrovasca e contende il titolo a Murphy. L'asiatico, oro nei 100, culla propositi di doppietta. Rylov la carta europea, Kolesnikov - classe 2000 - può stupire.

Diretta LIVE Budapest 2017, finali e semifinali della sesta giornata

Alle 17.49, semifinali dei 200 dorso femminili. Katinka Hosszu domina la prima, mentre Kathleen Baker, primo crono in mattinata, dirige la seconda, con Margherita Panziera in corsia 2. Seebohm e Masse a completare il quadro.

Luca Dotto, nei 50 sl, entra in acqua con l'obiettivo finale, occorre limare due decimi circa dal crono del mattino. Nella prima semifinale, sfida ravvicinata con Morozov, Proud e soprattutto Dressel. Fratus - 1° tempo d'ingresso - nella seconda.

18.25 - 200 rana femminili, Yuliya Efimova medita riscatto. Ai suoi lati, Galat - velocissima ieri - e T.McKeown. Lilly King, in finale con l'ultimo crono utile, è insidia esterna, corsia 8. Shi mina vagante.

Nuovamente semifinali, 100 farfalla maschili, Piero Codia per ritoccare il primato italiano stabilito in mattinata. Corsia 4 nella prima, con Le Clos e Schooling. Dressel, spaziale, si tuffa con Guy e Milak nella successiva.

Sarah Sjoestrom - smaltite le tossine dei 100 sl - va a caccia della finale dei 50 farfalla. Ha margine, ma sulla vasca secca difficile controllare. Seconda semifinale, con la giovane Ikee, la Kromowidjojo e la nostra Di Pietro. Prima la Worrell.

200 rana M, Chupkov - record europeo e dei campionati ieri - punta oro e mondiale. Murdoch e Watanabe per creargli qualche interrogativo. Cordes dalla 2, Koseki dalla 6, Wilson e Fink ad ultimare il campo gara.

19.12 - Epilogo con la 4x200, Italia in corsia 2. In mattinata, Russia perfetta, attenzione però ai ritocchi del pomeriggio e a possibili inserimenti in grado di stravolgere le previsioni.

LIVE Budapest 2017 - Diretta finali e semifinali sesta giornata