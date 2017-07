LIVE Mondiali Budapest 2017, diretta batterie settima giornata: Paltrinieri e Detti nei 1500

Google Plus

Diretta scritta - live ed online - della settima giornata di batterie ai Mondiali di Budapest. La Duna Arena apre i battenti per il penultimo appuntamento in vasca, si chiude domani. Cinque le gare in programma, diversi azzurri alla prova iridata.

L'appuntamento clou è in chiusura, quattro batterie dei 1500 metri, Detti - il campione mondiale degli 800, bronzo nei 400 - nuota al fianco di Paltrinieri - bronzo qui negli 800 e campione olimpico della distanza - nell'ultima. Nella tre, da seguire l'australiano Horton, assente negli 800, Sun Yang, meno pericoloso su lunga gittata, e soprattutto Wojdak, secondo solo a Detti negli 800. Nella due, invece, Park.

Diretta LIVE Mondiali Nuoto Budapest 2017, batterie settima giornata

Prima gara in programma sono i 50 stile libero femminili. Le batterie sono ben dieci, salto di qualità dalla otto, con la Blume, possibile carta da podio, alla prova Ikee - B.Campbell. Poco dopo in acqua la brasiliana Medeiros, la bielorussa Herasimenia - oro e bronzo nei 50 dorso - e Ranomi Kromowidjojo. Si ritrovano nell'ultima Sjoestroem e Manuel, dopo il clamoroso epilogo dei 100, con l'oro americano. Settima corsia, qui, per Silvia Di Pietro.

Nei 50 dorso maschili, gradevole presenza. Camille Lacourt concentra nella vasca secca la sua presenza mondiale. Nella quinta batteria, sfida il connazionale Stravius, Tarasevich e Bohus. Guido nuota con Xu e Koga nella sesta, due americani di livello, Grevers e Ress, classe '97, nella settima.

Sei le batterie nei 50 rana femminili. Yuliya Efimova, assente alla conferenza serale per preparare la prova, punta al bis d'oro, difficile su una distanza che limita l'eleganza russa. Si trova nella quinta, con Castiglioni e Vasey, prima la Meilutyte, nella quarta con Johansson e Carraro, poi la King, presumibilmente più a suo agio qui rispetto ai 200, con la connazionale Meili.

A completare il quadro, una staffetta, la 4x100 stile libero mista. Tre le batterie, già nella prima gli Stati Uniti. L'Italia è, invece, nella seconda, con la Russia. Nella terza, con l'Australia in corsia 0, Olanda e Francia, compagini in grado di far bene.

Diretta Budapest 2017, le batterie della settima giornata LIVE

Il riassunto della giornata di ieri