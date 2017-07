Budapest 2017, Di Pietro fuori con beffa. Sjoestroem davanti a Blume

Source: Al Bello/Getty Images Europe

Batterie amare, quelle dei 50 stile libero femminili per Silvia Di Pietro. L’azzurra, in corsia sette nell’ultima eliminatoria, nuota bene per 75 metri, per poi calare nel finale e chiudere con il tempo di 25.07, il diciassettesimo complessivo. Prima delle escluse dunque la Di Pietro, ennesima beffa di un Mondiale difficile, privo di soddisfazioni personali e di squadra. Il miglior crono assoluto è invece della solita Sarah Sjoestroem. La campionessa svedese nuota fianco a fianco con l’americana Simone Manuel (ieri vittoriosa nei 100), e fa registrare un 24.08, di oltre due decimi più basso del tempo della seconda qualificata, la danese Pernille Blume, in 24.32. Terza, l’olandese Ranomi Kromowidjojo, in 25.53, poi la Manuel, in 24.54, l’australiana Bronte Campbell, in 24.61, e la canadese Michelle Toro, in 24.64.

Seguono la cinese Zhu, in 24.65, la francese Santamans, in 24.71, l’egiziana Osman, in 24.78. Solo undicesima la bielorussa Herasimenia, in 24.82, tredicesima l’altra statunitense Abbey Weitzeil, in 24.92, mentre è eliminata la brasiliana Etiene Medeiros, oro nei 50 dorso, con il tempo di 25.26, superiore anche a quello di Silvia Di Pietro.

I risultati delle batterie dei 50 stile libero femminili di Budapest 2017:

1 1 SJOSTROM Sarah [Sweden] SWE 24.08 0.66

2 1 BLUME Pernille [Denmark] DEN 24.32 00.24 0.63

3 1 KROMOWIDJOJO Ranomi [Netherlands] NED 24.53 00.45 0.69

4 2 MANUEL Simone [United States of America] USA 24.54 00.46 0.71

5 2 CAMPBELL Bronte [Australia] AUS 24.61 00.53 0.68

6 2 TORO Michelle [Canada] CAN 24.64 00.56 0.70

7 3 ZHU Menghui [People's Republic of China] CHN 24.65 00.57 0.64

8 3 SANTAMANS Anna [France] FRA 24.71 00.63 0.59

9 4 LIU Xiang [People's Republic of China] CHN 24.78 00.70 0.68

9 3 OSMAN Farida Hisham Ahmed [Egypt] EGY 24.78 00.70 0.67 AF

11 4 HERASIMENIA Aliaksandra [Belarus] BLR 24.82 00.74 0.67

12 4 JACK Shayna [Australia] AUS 24.85 00.77 0.71

13 5 WEITZEIL Abbey [United States of America] USA 24.92 00.84 0.65

14 5 van VLIET Tamara [Netherlands] NED 24.94 00.86 0.68

15 5 MAINVILLE Sandrine [Canada] CAN 24.99 00.91 0.66

16 6 IKEE Rikako [Japan] JPN 25.04 00.96 0.68