Budapest 2017, l'avvento di Lacourt e un 50 dorso incerto

L'alba mondiale di Camille Lacourt. Il fenomeno transalpino concentra nei 50 la sua rassegna ungherese ed ottiene, dall'eliminatoria, interessanti risposte. Nella quinta batteria, la prima veloce, si distende e supera, con margine, il connazionale Stravius. Ottimo anche il riscontro, 24"58, secondo tempo assoluto.

Meglio di Lacourt, solo il nipponico Koga, impegnato nella seguente batteria. 24"54, guida il gruppo. Qui anche Xu - 24"78. L'oro dei 100, quinto poi nei 200, insegue un altro sigillo. Matteo Milli, dalla corsia 8, ci prova, ma il suo 25"24 non vale l'approdo al turno successivo.

Inossidabile Matt Grevers. L'americano, già medaglia nelle due vasche del dorso, supera, nell'ultima prova, l'israeliano Kopelev e l'altro americano Ress e si colloca sul terzo gradino di un podio virtuale con Xu, 24"78. Delude, ancora, Larkin.

Sottotono, tra i big, anche il brasiliano Guido, pass per Sankovich e Christou. Sudartawa - 25"17 - è l'ultimo ad entrare nell'élite dei 50 dorso. Nel pomeriggio la semifinale. Questi i 16 qualificati:

1 1 KOGA Junya [Japan] JPN 24.54 0.58

2 1 LACOURT Camille [France] FRA 24.58 00.04 0.74

3 1 GREVERS Matt [United States of America] USA 24.78 00.24 0.63

3 2 XU Jiayu [People's Republic of China] CHN 24.78 00.24 0.54

5 2 STRAVIUS Jeremy [France] FRA 24.80 00.26 0.62

6 2 KOPELEV Jonatan Josef [Israel] ISR 24.86 00.32 0.58

6 2 RESS Justin [United States of America] USA 24.86 00.32 0.69

8 3 TARASEVICH Grigory [Russian Federation] RUS 24.88 00.34 0.60

9 4 BOHUS Richard [Hungary] HUN 24.93 00.39 0.60

10 3 SANKOVICH Pavel [Belarus] BLR 24.94 00.40 0.60

11 5 CHRISTOU Apostolos [Greece] GRE 24.99 00.45 0.59

12 4 POLEWKA Tomasz [Poland] POL 25.10 00.56 0.57

12 6 WON Youngjun [Republic of Korea] KOR 25.10 00.56 0.59

14 4 GUIDO Guilherme [Brazil] BRA 25.13 00.59 0.58

15 1 ACEVEDO Javier [Canada] CAN 25.16 00.62 0.57

16 5 SUDARTAWA I Gede Siman [Indonesia] INA 25.17 00.63 0.55