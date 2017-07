Budapest 2017, batterie 50 rana femminili: avanzano Carraro e Castiglioni - Source: Paolo Bruno/Getty Images Europe

Doppia qualificazione per le raniste italiane nelle batterie dei 50 ai Mondiali di Budapest 2017. Nella cornice della Duna Arena, brilla Arianna Castiglioni, che firma il terzo tempo assoluto, un 30.33, che la pone alle spalle solo dell’americana Lilly King, prima in 29.76, che impressiona per potenza, e della russa Yuliya Efimova, seconda in 29.99, reduce dalla medaglia d’oro conquistata ieri nei 200. Accede alle semifinali anche l’altra azzurra Martina Carraro, in 30.92, tredicesimo crono complessivo.

Dietro le prime tre spunta l’altra americana Katie Meili, in 30.37, seguita dalla svedese Jennie Johansson, in 30.40, dalla lituana Ruta Meilutyte, ancora poco brillante, in 30.58, e dall’australiana Jessica Leigh Hansen, in 30.59. Più indietro, la britannica Sarah Vasey, in 30.71, la russa Natalia Ivaneeva, in 30.81, la finlandese Jenna Laukkanen, in 30.82, e l’islandese Luthersdottir, in 30.88.

Oggi pomeriggio le semifinali, con Arianna Castiglioni, più di Martina Carraro, pronta ad agguantare un posto utile per l’ultimo atto di domani, giornata di chiusura dei campionati mondiali.

I risultati delle batterie dei 50 rana femminili a Budapest 2017:

1 1 KING Lilly [United States of America] USA 29.76 0.67

2 1 EFIMOVA Yuliya [Russian Federation] RUS 29.99 00.23 0.66

3 2 CASTIGLIONI Arianna [Italy] ITA 30.33 00.57 0.60

4 2 MEILI Katie [United States of America] USA 30.37 00.61 0.60

5 1 JOHANSSON Jennie [Sweden] SWE 30.40 00.64 0.68

6 2 MEILUTYTE Ruta [Lithuania] LTU 30.58 00.82 0.60

7 3 HANSEN Jessica Leigh [Australia] AUS 30.59 00.83 0.63

8 4 VASEY Sarah [Great Britain] GBR 30.71 00.95 0.68

9 3 IVANEEVA Natalia [Russian Federation] RUS 30.81 01.05 0.74

10 3 LAUKKANEN Jenna [Finland] FIN 30.82 01.06 0.66

11 4 LUTHERSDOTTIR Hrafnhildur [Iceland] ISL 30.88 01.12 0.64

12 4 KIVIRINTA Veera [Finland] FIN 30.89 01.13 0.72

13 5 CARRARO Martina [Italy] ITA 30.92 01.16 0.58

14 5 SUZUKI Satomi [Japan] JPN 30.95 01.19 0.61

15 5 NICOL Rachel [Canada] CAN 31.02 01.26 0.64

16 6 SUO Ran [People's Republic of China] CHN 31.22 01.46 0.65