LIVE Mondiali Budapest 2017 - Diretta nuoto finali e semifinali settima giornata

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - della settima giornata di gare dalla Duna Arena di Budapest. Finali e semifinali, nove prove nel complesso. Il via, come tradizione, alle 17.30, acqua infuocata, in palio l'oro nei 50 farfalla al femminile.

LIVE Mondiali Budapest 2017, diretta finali e semifinali settima giornata

Sarah Sjoestroem è la favorita - 25"30 d'ingresso - ma deve dimostrare di aver completamento smaltito lo schock dei 100sl. Henique e Worrell ai suoi lati, attenzione alla Oleksiak, a caccia di una medaglia mondiale pesante.

Caeleb Dressel deve fronteggiare un doppio impegno. Parte con i 50 sl, dove ad attenderlo trova Morozov e Proud. Fratus la variabile. Poi, alle 18.13, i 100 farfalla. Sempre corsia 4, qui l'avversario più temibile sembra il britannico James Guy. Il popolo ungherese sostiene la candidatura di Milak e Cseh.

I 200 dorso al femminile promettono scintille. Katinka Hosszu all'esterno, corsia 1. Al centro, le tre favorite, nell'ordine, Baker, Seebohm e Masse. L'australiana, record d'Oceania ieri, sembra avere un leggero vantaggio. Sotto i 2'06 già in semifinale, squillo alle porte?

Tracce d'Italia nelle semifinali dei 50 rana, al femminile. Nella prima, Efimova in 4, con al fianco la rivale di sempre, Ruta Meilutyte. Katie Meili, argento dei 100, alla 5. Nella seconda, con Lilly King, favorita, le due azzurre. Castiglioni al fianco dell'americana, Carraro in prima corsia.

18.28, 50 stile femminili. Semifinali, Sarah Sjoestroem torna in acqua. Senza la Di Pietro, prima delle escluse. Pernille Blume, oro olimpico, comanda la prima, con l'americana Manuel, la svedese è invece a capo della seconda. Campbell e Kromowidjojo ad inseguire la Sjoestroem.

Nelle semifinali dei 50 dorso maschili, seconda apparizione mondiale per Camille Lacourt. Nuota nella prima, con il veterano Grevers. Koga, miglior tempo nell'eliminatoria, punta a confermarsi. Attenzione a Xu.

Occasione da medaglia. Il bronzo dei 1500, Simona Quadarella, in un 800 dal sapore dolce. Fuori portata Katie Ledecky, c'è Mireia Belmonte Garcia. Lea Smith e la cinese Li all'apparenza superiori alla Quadarella, preoccupa meno la Kapas.

LIVE Finali e semifinali settima giornata, diretta Mondiali Budapest 2017

Epilogo con la staffetta 4x100 sl mista. Italia, quinto tempo stamane, in corsia 2. Al centro Olanda e Stati Uniti, pericoli laterali. Russia ed Australia sono in 1 e in 8, ma hanno enorme potenziale, specie con i quartetti rivisitati.