Budapest 2017 - 50sl, la bracciata d'oro di Dressel

Source: Al Bello/Getty Images Europe

Caeleb Dressel conferma di essere nuotatore straordinario. Veloce, non sbaglia il grande appuntamento. Davanti in eliminatoria e semifinale, ribadisce la sua superiorità nell'atto ultimo dei 50sl. Gara di dettaglio, in cui i nervi giocano spesso ruolo chiave. Duello aperto, a spezzare le previsioni di dominio dell'americano. Per 30 metri, un fronte comune, una linea difficile da distinguere, poi le bracciate poderose di Dressel a separare vinti e vincitori. 21"15, 12 centesimi di margine su Bruno Fratus, dall'alba del mondiale il più temibile inseguitore. A rifinire il podio, il britannico Proud, 21"43. Qui siamo già a un livello inferiore, livello a cui si attesta anche il russo Morozov, di legno nell'arena ungherese.

Il polacco Juraszek - 21"47 - chiude in quinta piazza, precedendo Liukkonen e Gkolomeev. A completare il pacchetto, Cesar Cielo, un grandissimo, per l'ennesima volta in una finale mondiale. Professionalità ed esempio.

1 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America] USA 21.15 0.62

2 2 FRATUS Bruno [Brazil] BRA 21.27 00.12 0.67

3 3 PROUD Benjamin [Great Britain] GBR 21.43 00.28 0.64

4 4 MOROZOV Vladimir [Russian Federation] RUS 21.46 00.31 0.60

5 5 JURASZEK Pawe [Poland] POL 21.47 00.32 0.61

6 6 LIUKKONEN Ari-Pekka [Finland] FIN 21.67 00.52 0.66

7 7 GKOLOMEEV Kristian [Greece] GRE 21.73 00.58 0.67

8 8 CIELO FILHO Cesar [Brazil] BRA 21.83 00.68 0.65