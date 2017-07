Budapest 2017 - 50sl: record del mondo della Sjoestroem, Blume e Manuel ad inseguire

Budapest 2017 - 50sl: Sjoestroem bis, spauracchio Manuel, Blume viva - Foto: Johnathan Scaffardi/VAVEL Italia

Simone Manuel non sembra sazia. L'oro dei 100 non distoglie l'americana dal contesto iridato. Il tuffo è perfetto - particolare non trascurabile in un 50 - la bracciata potente, una presa continua che permette di mantenere un'andatura veloce e redditizia. Ben presto, Manuel e Blume, campionessa olimpica in materia, si separano dal resto della vasca. Il cronometro, con sorpasso griffato Blume al tramonto, certifica la qualità delle due. La danese registra un 24"05 notevole, l'americana è lì, 7 centesimi dietro.

Un monito, un avvertimento per una Sjoestroem già scottata sulla doppia distanza. Sarah, di rientro dopo un oro nei 50 farfalla, mette la mano avanti, sceglie di piazzare una spallata con possibili ripercussioni anche per la finale. Record del mondo, 6 centesimi meglio del precedente limite. 23"67, con una progressione spaventosa, a cancellare i pochi centimetri di ritardo in uscita dalla subacquea. Meravigliosa la Sjoestroem, ora manca il sigillo d'oro. Bronte Campbell, 24"43, accede all'atto conclusivo, ma non sembra in una forma tale da poter insidiare il triumvirato che domina la prova. Una regina, la Sjoetroem, e due ribelli, non nuove a sorprese.

1 1 SJOSTROM Sarah [Sweden] SWE 23.67 0.67 WR

2 1 BLUME Pernille [Denmark] DEN 24.05 00.38 0.67

3 2 MANUEL Simone [United States of America] USA 24.12 00.45 0.67

4 2 KROMOWIDJOJO Ranomi [Netherlands] NED 24.20 00.53 0.70

5 3 CAMPBELL Bronte [Australia] AUS 24.43 00.76 0.66

6 3 SANTAMANS Anna [France] FRA 24.54 00.87 0.57

7 4 LIU Xiang [People's Republic of China] CHN 24.56 00.89 0.69

8 4 HERASIMENIA Aliaksandra [Belarus] BLR 24.59 00.92 0.68

9 5 OSMAN Farida Hisham Ahmed [Egypt] EGY 24.62 00.95 0.70 AF