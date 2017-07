Budapest 2017, Sjoestroem stellare e senza rivali nei 50 farfalla

Source: Al Bello/Getty Images Europe

Stavolta Sarah Sjoestroem non sbaglia. Dopo aver mancato l’appuntamento di ieri nei 100 stile libero, battuta dall’olimpionica Simone Manuel, la campionessa svedese si mette al collo la medaglia d’oro nella finale dei 50 farfalla della rassegna iridata di Budapest 2017, ottenuta grazie a una prestazione fantastica, suggellata dal record dei campionati mondiali, in 24.60. Vittoria netta, senza discussioni, quella della svedese, testimoniata anche dal distacco inflitto alla seconda classificata, l’olandese Ranomi Kromowidjojo, che non va oltre il 25.38, quasi otto decimi di differenza. Sul podio, a sorpresa, anche l’egiziana Farida Osman, che dalla corsia otto si prende la medaglia di bronzo, in 25.39, beffando una delle favorite della vigilia, l’americana Kelsi Worrell, solo quarta in 25.48. Quinta la canadese Penny Oleksiak in 25.62, poi le meno quotate della compagnia: la francese Melanie Henique, in 25.76, la belga Kimberly Buys e la tedesca Aliena Schmidtke.

Gran rivincita dunque per Sarah Sjoestroem, che vendica la sconfitta di ieri nel modo migliore, dimostrandosi un’atleta dalle potenzialità impressionanti, mentre la Kromowidjojo agguanta un’altra medaglia ai Mondiali.

1 1 SJOSTROM Sarah [Sweden] SWE 24.60 0.67 CR

2 2 KROMOWIDJOJO Ranomi [Netherlands] NED 25.38 00.78 0.68

3 3 OSMAN Farida Hisham Ahmed [Egypt] EGY 25.39 00.79 0.72 AF

4 4 WORRELL Kelsi [United States of America] USA 25.48 00.88 0.61 AM

5 5 OLEKSIAK Penny [Canada] CAN 25.62 01.02 0.70

6 6 HENIQUE Melanie [France] FRA 25.76 01.16 0.61

7 7 BUYS Kimberly [Belgium] BEL 25.78 01.18 0.72

8 8 SCHMIDTKE Aliena [Germany] GER 26.08 01.48 0.68