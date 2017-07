Budapest 2017, Dressel imbattibile anche nei 100 farfalla. Milak volto d’argento

Source: Al Bello/Getty Images Europe

A pochi minuti dalla conquista della medaglia d’oro nei 50 stile libero, Caeleb Dressel scende nuovamente in acqua per la finale dei 100 farfalla, con il miglior crono di ingresso. E il nuotatore statunitense riesce a impressionare ancora una volta, agguantando il primo posto con lo strepitoso tempo di 49.86. Poderosa la nuotata dell'americano, aggredisce l’acqua sin dai primi cinquanta, sembra patire il doppio sforzo nel terzo venticinque, salvo uscire alla distanza in maniera clamorosa, prepotente, rintuzzando i tentativi di rimonta avversari.

Gli altri finalisti si devono accontentare così delle briciole, ma per l’ungherese Kristof Milak, classe 2000, la medaglia d’argento in 50.62 (record juniores) è un risultato fantastico, a conferma di un talento pronto a esplodere. Il bronzo è invece ex aequo, appannaggio del britannico James Guy e di Joseph Schooling da Singapore, in 50.83, entrambi terzi dopo aver accarezzato sogni di gloria.

Giù dal podio l’altro magiaro, l’infinito Lazslo Cseh, per soli nove centesimi, in 50.92. Seguono il cinese Li, in 50.96, l’australiano Grant Irvine, in 51.00, e il francese Mehdy Metella, in 51.16, affogato dopo una primo cinquanta forzato. Dressel è l’uomo del giorno, Milak con ogni probabilità quello del futuro.

1 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America] USA 49.86 0.64

2 2 MILAK Kristof [Hungary] HUN 50.62 00.76 0.68 WJ

3 3 SCHOOLING Joseph [Singapore] SGP 50.83 00.97 0.62

3 3 GUY James [Great Britain] GBR 50.83 00.97 0.64

5 5 CSEH Laszlo [Hungary] HUN 50.92 01.06 0.76

6 6 LI Zhuhao [People's Republic of China] CHN 50.96 01.10 0.63

7 7 IRVINE Grant [Australia] AUS 51.00 01.14 0.69

8 8 METELLA Mehdy [France] FRA 51.16 01.30 0.67