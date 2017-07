Budapest 2017, Lacourt comanda nelle semifinali dei 50 dorso

Source: Clive Rose/Getty Images Europe

Il francese Camille Lacourt si conferma tra i grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro nella gara dei 50 dorso al maschile. Impressiona nella prima delle due semifinali del pomeriggio, con un secondo venticinque imponente. Primo tempo complessivo per il transalpino, in 24.30, meglio anche di quello fatto segnare nell’altra eliminatoria dal giapponese Junya Koga, in 24.44. Terzo l’americano Matt Grevers, nella semi di Lacourt, in 24.65, staccato di tre decimi, mentre è quinto il suo connazionale Justin Ress, in 24.70. In mezzo, il cinese Xu, 24.67, oro dei 100.

Al sesto posto sorprendente piazzamento del bielorusso Pavel Sankovich, in 24.74, che precede gli ultimi due qualificati alla finale di domani, l’altro francese Jeremy Stravius, in 24.81, apparso però in difficoltà, e l’israeliano Jonatan Kopelev, in 24.84.

Eliminati invece il russo Grigory Tarasevich, in 24.86, il greco Apostolos Christou, 24.88, e il brasiliano Guido Guilherme, in 24.91. Atto conclusivo che vede dunque Lacourt al passo d’addio ma con i favori del pronostico. Koga e Grevers principali ostacoli sul suo sunset bouvelard.

1 1 LACOURT Camille [France] FRA 24.30 0.76

2 1 KOGA Junya [Japan] JPN 24.44 00.14 0.54

3 2 GREVERS Matt [United States of America] USA 24.65 00.35 0.65

4 2 XU Jiayu [People's Republic of China] CHN 24.67 00.37 0.53

5 3 RESS Justin [United States of America] USA 24.70 00.40 0.63

6 3 SANKOVICH Pavel [Belarus] BLR 24.74 00.44 0.60

7 4 STRAVIUS Jeremy [France] FRA 24.81 00.51 0.64

8 4 KOPELEV Jonatan Josef [Israel] ISR 24.84 00.54 0.60