Diretta - Mondiali Budapest 2017 LIVE le batterie dell'ultima giornata

Google Plus

Diretta scritta - live ed online - dell'ultima giornata di batterie da Budapest. Domenica 30 agosto, si chiude la rassegna iridata, programma quindi ridotto, almeno in mattinata. Quattro gare, con conseguenti finali al pomeriggio.

LIVE Mondiali Budapest 2017, in diretta le batterie dell'ultima giornata

Apertura dedicata ai misti. Katinka Hosszu, meraviglioso argento dalla corsia laterale nei 200 dorso, parte nettamene favorita, in virtù di quanto nuotato in stagione e di recente sulla distanza. Nella bacheca di Katinka, il titolo nei 200 misti qui a Budapest.

La Hosszu nuota nella terza ed ultima batteria con Belmonte e Beisel, mentre in precedenza è da seguire Leah Smith - bronzo negli 800 alle spalle di Li e Ledecky una manciata di ore fa. Corsia 3 per l'americana, al centro la giapponese Ohashi, in 5 la Miley.

Nei 400 misti maschili, una batteria in più. Le ultime due raccolgono i favoriti e rivediamo in sostanza i protagonisti dei 200. Si rinnova quindi il confronto tra l'americano Kalisz - batteria n.3 con Litchfield e Seto - e il giapponese Hagino - batteria n.4 con Litherland, Verrastzo e Desplanches. Turrini si gioca una difficile qualificazione.

Completano il quadro due staffette. 4x100 mista femminile. Due batterie, nella prima da seguire Gran Bretagna, Australia e Canada, con un occhio all'Ungheria padrona di casa. Nella seconda, Russia, USA, Cina e l'Italia, chiamata ad ottenere quantomeno il pass per il pomeriggio.

Infine, 4x100 mista maschile. Tre batterie, Italia nella seconda. Cina, Gran Bretagna e Russia a schiacciare gli azzurri. Giappone, USA ed Australia si dividono il campo gara nella seguente.

Come detto, ultima giornata, al pomeriggio, quindi, solo finali. Sono ben otto i titoli in palio, partenza alle 17.30 con i 50 rana femminili, Efimova vs King.

LIVE Mondiali Budapest 2017