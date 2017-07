Mondiali Budapest 2017 - 4x100 mista F, Italia in finale - Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

La 4x100 mista F italiana conquista l'accesso alla finale del pomeriggio. Le azzurre nuotano nella seconda ed ultima batteria. Corsia 6, al centro Russia, USA e Cina. Pochi calcoli, le quattro migliori interpreti in vasca, con la Panziera a dorso, la Castiglioni a rana, la Bianchi a farfalla e la Pellegrini a stile. Dopo i primi 100 metri, vasca monopolizzata dalla Smoliga, con le americane in fuga. Cina e Russia a contatto, Italia lontano. Nel corso della gara, le azzurre recuperano sulla Repubblica Ceca e strappano una preziosa quarta posizione. La Comerford conclude l'opera a stelle e strisce, 3'55"95. Seconda piazza per la Cina, terza per la Russia.

Tra queste nazionali si inserisce il Canada, perfettamente lanciato, nella prima batteria, dalla fuoriclasse Masse. Una lotta spalla a spalla con l'Australia, risolta poi a stile dalla Mainville. 3'57"17 per il Canada. Completano il quadro delle finaliste, Svezia e Gran Bretagna. Attenzione, come di consueto, ai ritocchi del pomeriggio, probabile rivoluzione per molte rappresentative.

1 1 [United States of America] USA 3:55.95

2 2 [People's Republic of China] CHN 3:57.12 01.17

3 1 [Canada] CAN 3:57.17 01.22

4 3 [Russian Federation] RUS 3:57.53 01.58

5 2 [Australia] AUS 3:58.74 02.79

6 4 [Italy] ITA 4:00.03 04.08

7 5 [Sweden] SWE 4:01.44 05.49

8 3 [Great Britain] GBR 4:01.78 05.83