LIVE Mondiali Budapest 2017, in diretta le finali dell'ultima giornata

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - dell'ultima giornata di gare dalla Duna Arena di Budapest. Otto finali, otto titoli in palio, l'avvio alle 17.30, con l'atto ultimo dei 50 rana femminili, l'ennesimo duello tra Lilly King e Yuliya Efimova.

LIVE Mondiali Budapest 2017, diretta finali ultima giornata

Lilly King entra in finale con il miglior tempo, sua la corsia 4. Lo spauracchio Efimova in 5, l'altra americana Meili, impegnata in mattinata nella 4x100 mista, in 3. Johansson e Meilutyte possono sorprendere, Arianna Castiglioni parte dalla corsia 1.

A seguire, 400 misti maschili. Verraszto e Kalisz i più brillanti in mattinata, in affanno Hagino, settimo crono. Max Lithcfield, già pimpante nei 200, può recitare un ruolo importante. L'altro nipponico Seto può inserirsi.

Terza finale, 50sl femminili. Sarah Sjoestroem, record del mondo in semifinale, strafavorita. Per il podio, Manuel e Blume sembrano avere qualcosa in più. Attenzione, dopo il clamoroso epilogo dei 100, a possibili ribaltoni. L'americana tende ad esaltarsi quando la gara conta.

I 50 dorso offrono l'occasione a Camille Lacourt di prendersi l'oro mondiale. Una buona eliminatoria, una semifinale da primo della classe, è sotto i riflettori. Il vecchio Grevers scruta l'orizzonte, il nipponico Koga è carta credibile.

Difficile insidiare nei 400 misti Katinka Hosszu. Ai suoi lati Beisel e Belmonte, come già in mattinata. Un margine di sicurezza, un oro annunciato. Lotta, l'ungherese, contro il cronometro, vuol regalare il giusto tramonto alla Duna Arena.

1500 sl, allerta azzurra. Corsia 3 e 5, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Medaglia scritta, ma quale metallo al collo dei due? Paltrinieri, campione olimpico, più di Detti, può dire la sua in questa prova. Ostacolo ucraino, Romanchuk fa paura.

Infine, le due staffette. 4x100 mista al femminile e al maschile. Tra le donne, protagonista anche l'Italia, sesta in batteria. Al maschile, invece, solo undicesimo riferimento per gli azzurri. Stati Uniti pronti a monopolizzare il campo, due successi alle porte.

