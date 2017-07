Mondiali Budapest 2017 - 4x100 mista F: USA inarrivabili, oro e record del mondo

Google Plus

Mondiali Budapest 2017 - 4x100 mista F, USA inarrivabili

3'51"55, nuovo primato del mondo. Le americane si confermano imbattibili in staffetta e si aggiudicano anche la 4x100 mista. Baker, King, Worrell e Manuel, questo il quartetto d'oro. Sul podio, Russia ed Australia, ottava l'Italia.

Le azzurre - 3'59"98 al termine - perdono contatto già a dorso, quando la Panziera deve vedersela con le regine della specialità, Masse, Seebohm e Baker. Castiglioni, Bianchi e Pellegrini non riescono poi a dar vita ad un miracolo sportivo. La gara, nelle sue fasi d'avvio, è particolarmente interessante, perché la Efimova pennella un 100 rana di qualità, sopravanza la King e conduce in testa la Russia. Tocca a Kelsi Worrell sistemare i pezzi del puzzle e lanciare con margine Simone Manuel. La campionessa mondiale ringrazia e chiude senza patemi.

Per il terzo posto, alle spalle della Russia, splendido recupero australiano. Emma McKeon e Bronte Campbell firmano la rimonta. Quarto il Canada, quinta la Svezia - con la Sjoestroem a farfalla e la Coleman a stile - sesta la Cina. Infine, Gran Bretagna e, come detto, Italia.

1 1 [United States of America] USA 3:51.55 WR

2 2 [Russian Federation] RUS 3:53.38 01.83 ER

3 3 [Australia] AUS 3:54.29 02.74

4 4 [Canada] CAN 3:54.86 03.31

5 5 [Sweden] SWE 3:55.28 03.73

6 6 [People's Republic of China] CHN 3:57.69 06.14

7 7 [Great Britain] GBR 3:59.51 07.96

8 8 [Italy] ITA 3:59.98 08.43