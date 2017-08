Nuoto - Tricolori di categoria, bene Acerenza nei 1500sl

Cala il sipario sui tricolori di categoria, ultime gare nella mattinata di ieri. Misti e mezzofondo, questo il programma. Riscontri interessanti, a confermare la qualità della tre giorni capitolina, pur con assenze naturali dopo la rassegna iridata di Budapest. Alberto Razzetti si aggiudica i 400 misti a livello juniores, nuotando un ottimo 4'24"64, ma a stupire è il bel progresso, tra i seniores, di Stefano Ventrone. Toglie oltre un secondo al personale ed archivia la fatica in 4'21"94.

Senza Simona Quadarella, qui impegnata in altre gare, 800sl a Fraccaro - juniores - Romei - cadetti - e Gabrielleschi - seniores. Giulia, dopo un mondiale da protagonista in acque aperte, torna in vasca e sigilla la gara in 8'38"75. Al maschile, mancano Detti e Paltrinieri, tocca a Domenico Acerenza prendersi la ribalta nei 1500. Significativo 15'04"48, nuovo limite personale e trampolino per il futuro.

400 misti juniores mas

1. Alberto Razzetti (Genova Nuoto My Sport) 4'24''64

400 misti cadetti

1. Pier Andrea Matteazzi (De Akker Team) 4'24''85

400 misti seniores mas

1. Stefano Ventrone (Unicusano Aurelia Nuoto) 4'21''94 pp (precedente 4'23''01 del 07/08/2016 a Roma)

800 stile libero juniores fem

1. Giulia Fraccaro (Team Veneto) 8'56''18

800 stile libero cadette

1. Giorgia Romei (Andrea Doria) 8'41''15

800 stile libero seniores fem

1. Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) 8'38''75

1500 stile libero seniores mas

1. Domenico Acerenza (CC Napoli) 15'04''48 pp (precedente 15'08''55 del 19/04/2016 a Riccione)

1500 stile libero cadetti

1. Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli) 15'39''99

1500 stile libero juniores mas

1. Pietro Paolo Sarpe (CC Napoli) 15'45''57 pp (precedente 15'48''11 del 06/08/2016 a Roma)

4x100 stile libero cadette

1. SMGM Team Lombardia 3'51''41

Canuto 57''79, Pirovano 57''64, D'Alessandro 59''21, Verona 56''77

4x100 stile libero juniores fem

1. SMGM Team Lombardia 3'50''53 RIJ (precedente 3'51''54 del Team Veneto del 04/08/2014 a Roma)

Circi 57''09, Tortomasi 58''17, Staurengo 58''95, Rossetti 56''32

4x100 stile libero juniores mas

1. Team Veneto 3'26''89

Veller 51''11, Ferroni 51''40, Guidolin 52''64, Boscaro 51''74

4x100 stile libero cadetti

1. Imolanuoto 3'22''58

Scalini 50''66, Tubertini 50''82, Martelli 51''51, Sperandio 49''59