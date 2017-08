Nuoto - Energy for Swim: campioni e spettacolo, il programma

Due giorni a Roma, il Foro Italico accoglie uno spettacolo di nuoto e solidarietà. Energy for Swim, questo il nome della manifestazione in programma nella capitale tra oggi e domani. Campioni consacrati nell'arena mondiale, fuoriclasse in cerca di riscatto, talenti chiamati ad una risposta al tramonto di stagione. Sullo sfondo, una piscina affascinante ed un obiettivo benefico (incasso versato a quattro Onlus).

Quattro squadre a spartirsi la vasca: l'Energy Standard Team - qui un frullato di stelle provenienti da tutto il mondo - la compagine azzurra, l'Australia e gli Stati Uniti. Particolarmente interessante il format, finali dirette, come detto spalmate su due giorni, due atleti per ogni team. Successo e prestazione, ma soprattutto un traguardo di gruppo, perché ogni gara porta punti all'intero comparto. Anche per il nobile fine, non manca nessuno. Federica Pellegrini, brillante tra Mosca e Berlino, guida l'Italia dopo l'oro nei 200 a Budapest. Ai lati della divina, Paltrinieri e Detti, ma anche Quadarella e Martinenghi. Fa piacere, poi, rivedere Marco Orsi in un contesto di alto livello.

Questi i convocati: Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Giorgia Biondani (Esercito/Leosport), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Elena Di Liddo (CC Aniene), Erika Ferraioli (Esercito/CC Aniene), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Nuoto Livorno), Alice Mizzau (Fiamme Gialle/Team Veneto), Federica Pellegrini (CC Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Simona Quadarella (Fiamme Rosse/CC Aniene), Giulia Verona (Esercito/Team Lombardia), Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can. Vittorino da Feltre), Piero Codia (Esercito/CC Aniene), Gabriele Detti (Esercito/Team Lombardia), Luca Dotto (Carabinieri/Larus Nuoto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/CN Brebbia), Filippo Megli (Florentia NC), Matteo Milli (Team Lombardia), Marco Orsi (Fiamme Oro/CN Uisp Bologna), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Luca Pizzini (Carabinieri/IC Bentegodi), Matteo Restivo (Florentia NC), Matteo Rivolta (Fiamme Oro), Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto).

Volgendo lo sguardo alle altre formazioni, l'Energy Standard Team può contare sulla rana di Van der Burgh e Meilutyte, sulla farfalla di Le Clos, sull'ucraino Romanchuk, ma anche sul duo svedese Sjoestroem - Coleman. La Sjoestroem - regina con corona - illumina il plotone. Nell'Australia, invece, spiccano Chalmers e Cate Campbell, assenze pesanti nella cornice magiara. Tocca a loro risollevare una velocità in difetto. Infine, il contingente americano. Lochte veste nuovamente panni da protagonista, con lui Kalisz - mistista d'élite - Adrian, Cordes, ma anche Leah Smith, mezzofondista straordinaria.

Il programma della prima serata

APERTURA EVENTO 21:00

CERIMONIA APERTURA 21:25

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE 21:35

200 FREE W 21:38

200 FREE M 21:42

100 BREAST W 21:46

100 BREAST M 21:50

200 BACK W 21:54

200 BACK M 21:59

200 FLY W 22:03

4*100 FREE M 22:08

4*100 FREE W 22:14

SHOW 22:20

50 BACK M 22:37

50 BACK W 22:40

200 FLY M 22:43

50 FREE W 22:47

50 FREE M 22:50

200 IM W 22:53

200 IM M 22:58

4*100 MEDLEY W 23:02

4*100 MEDLEY M 23:09

CHIUSURA COMPETIZIONI 23:16

Diretta dell'evento su Fox Sports, al termine la cronaca su Vavel Italia. Conduzione affidata a Massimiliano Rosolino, con Filippo Magnini al commento tecnico. Musica ed ospiti, per un evento che trascende lo sport.