Universiadi Taipei 2017 - Tuffi, Tocci sesto da un metro - Source: Laurence Griffiths/Getty Images Europe

Giovanni Tocci - medaglia al recente mondiale londinese - non riesce a ripetersi alle Universiadi in corso di svolgimento a Taipei e chiude la finale da 1m al sesto posto, confermando di fatto le impressioni di eliminatoria e semifinale. La gara di Tocci si risolve, in modo negativo, al terzo tuffo, il doppio e mezzo indietro raggruppato. 40 punti, poco più, il tramonto di sogni da medaglia. 402.15 al termine. Oro per Kim, 453. Prestazione perfetta per il coreano, al comando dal quinto tuffo, ma comunque mai oltre la seconda posizione. Qualche rimpianto per l'americano Herrera, argento con 449.25 punti. Inizio coi fiocchi, letale l'errore alla penultima tornata. 66.30 punti e porta spalancata per l'allungo di Kim. Bronzo per Kuznetsov. Quarto l'altro coreano Woo, quinto Ocampo.

Italia presente anche nella piattaforma femminile. Sincro, con due giovani alla ribalta internazionale. Flaminio e Pallotta, rispettivamente classe 95 e 97, pagano lo scotto del palcoscenico e già negli obbligatori sporcano la loro performance. Dazio naturale nella corsa alla maturità, quinta piazza al termine, 226.02. Oro alla Repubblica Democratica di Corea, Kim - Kim. 303.54, col punto esclamativo. L'Australia, oltre 8 punti il disavanzo dopo i primi due tuffi, deve accontentarsi dell'argento con Meaney - O'Brien, la Russia è ancora di bronzo.

Domani in programma la piattaforma femminile e il sincro misto dai 3 metri.