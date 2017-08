Universiadi Taipei 2017 - Nuoto, in finale Carini e Zofkova - Source: Robert Prezioso/Getty Images Europe

Non solo Paltrinieri, signore dei 1500. Ricco programma di semifinali nel pomeriggio di Taipei, riscontri non eclatanti per il nuoto italiano. Due i promossi alla finale, Carini e Zofkova. Il primo, nei 200 farfalla, ottiene l'ultimo crono utile, 1'58"00. Carini chiude sesto nella prima semifinale, ma sfrutta l'ottimo livello complessivo per restare all'interno dei magnifici otto. Il migliore è Seto, 1'56"14, davanti nella seconda a Biczo. La Zofkova, invece, si qualifica nei 100 dorso. Anche qui per il rotto della cuffia, 1'01"05, ottava. La De Loof, 1'00"52, guida di un centesimo sulla Whittaker, ma permane un grande equilibrio. Dodicesima ed eliminata la Panziera, distanza non sua.

Nei 200 rana, Bizzarri è solo tredicesimo dopo le semifinali, 2'14"17. Wilson, dopo la mirabolante batteria, sotto ai 2'09, si ritrae e stampa un anonimo quinto riferimento, 2'10"73. Salgono le quotazioni di Gadirov, 2'09"87, e Dorinov, 2'10"31. Nei 200 misti, la Ohashi, 2'12"17, precede Teramura e Darcel nella seconda semifinale, la più rapida, la Eastin controlla la Verraszto nella prima. Lontane Letrari, quindicesima, e Toni, sedicesima.

Infine, 50 dorso al maschile. Ryan è l'unico ad abbattere la barriera dei 25"00. 24"97 per l'irlandese. Ex aequo Polewka ed Ulyanov - 25"11 - quinto uno dei possibili protagonisti, Ress. Bonacchi, dodicesimo, saluta la competizione.