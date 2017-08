Universiadi Taipei 2017 - Nuoto: Paltrinieri in finale negli 800, primo tempo Di Liddo a farfalla

Universiadi Taipei 2017 - Nuoto, i risultati delle batterie di mercoledì - Source: Clive Rose/Getty Images Europe

Arcobaleno azzurro nella mattinata di Taipei. Ricco il contingente italiano in semifinale, in virtù di una giornata di batterie piuttosto positiva, almeno come piazzamenti. Nei 100sl, al maschile, Miressi e Vendrame non strappano l'occhio per crono e nuotata, ma centrano comunque l'accesso al secondo turno della distanza. Miressi è secondo nell'undicesima batteria, alle spalle di Nakamura. 49"61 per lui. Vendrame è sesto nella dodicesima, ultimo riferimento utile per la semifinale il suo - 50"04. In tre sotto i 49"00, sfreccia Held - 48"67.

Elena Di Liddo si toglie un'importante soddisfazione, è infatti dell'azzurra la miglior performance nei 100 farfalla. 58"67, domina la settima batteria. Moffitt e Kelly sono in scia. Un'altra nuotatrice di casa Italia sale sul treno qualificazione, Claudia Tarzia - 1'00"40 - è quarta nella sesta prova, dodicesima complessiva.

Dopo l'assolo nei 1500, Gregorio Paltrinieri torna in vasca per gli 800, distanza in cui non riesce ad esprimere il meglio del repertorio. L'accesso alla finale è comunque agevole. Quarto crono per Greg - 7'57"98 - guida Romanchuk, secondo ieri alle spalle del fenomeno italiano. 7'56"51 per l'ucraino. Fuori Acerenza.

Nei 200 rana femminili, Brumbaum - 2'27"79 - ad anticipare Schoenmaker e Yang. Giulia Verona - 2'32"74 - è quarta nella seconda batteria, quindicesima nel computo totale. Vola in semifinale, ha ampio margine per progredire.

Infine, 4x200 D. Ceracchi, Caponi, Biagioli e Musso chiudono in settima posizione e ottengono una corsia per il pomeriggio. Prima batteria alla Russia sul Canada, seconda agli USA - 8'02"04 - sul Giappone.