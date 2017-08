Universiadi Taipei 2017 - Tuffi, Tocci in finale da 3 metri

Source: Laurence Griffiths/Getty Images Europe

Giovanni Tocci - sesto nella finale da 1m - strappa il pass anche per l'atto conclusivo da 3. Tocci chiude l'eliminatoria in quarta posizione, con 419.10 punti e un passaggio al comando dopo uno splendido terzo tuffo. Il livello sale in semifinale, l'azzurro cavalca ancora il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e si porta a 423.30. Sesta posizione al termine, mentre davanti è festival russo. Zakharov, già al comando dopo il primo turno con 453.35, dà un'ulteriore sterzata e vola a 479.40, incantando con il quadruplo e mezzo raggruppato. Dopo un avvio in chiaroscuro, si avvicina però Kuznetsov, 461.65. Da un progresso netto nel triplo e mezzo carpiato passano le opportunità di vittoria. Terzo Kim.

Gabriele Auber rafforza il contingente italiano, conduce una gara solida, senza particolari passaggi a vuoto e conquista l'ultimo posto utile per l'accesso in finale. 387.90 per lui.

I qualificati

1 ZAKHAROV Ilia

2 KUZNETSOV Evgenii

3 KIM Y eongnam

4 WOO Haram

5 KOLODIY Oleg

6 TOCCI Giovanni

7 SUY AMA Haruki

8 HERRERA Briadam

9 OCAMPO Jahir Angel

10 RUEDIGER Lars

11 RZESZUTEK Andrzej

12 AUBER Gabriele

13 ENOS Dashiell Riley R

14 MAI Peter Thach R

Nessuna sorpresa nella piattaforma femminile. Kuk Hyang Kim concede addirittura un tuffo, o quasi, alle rivali. Come ieri, incappa in un errore grossolano, incamera la miseria di 39.15 punti con il terzo balzo e rischia di compromettere la gara scivolando in seconda posizione, alle spalle di Un Hyang Kim. Il ritorno è perentorio, il finale è suo, 350.55. Punteggio inferiore sia a quello dell'eliminatoria che a quello della semifinale. La Toth, questa volta, non cala al tramonto, e si mette al collo il bronzo, quarta l'altra canadese, la Dick.

1 KIM Kuk Hyang PRK 350.55

2 KIM Un Hyang PRK 335.25

3 TOTH Celina Jayne CAN 329.20