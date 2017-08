Universiadi Taipei 2017 - Tocci bronzo dai 3m, gara stellare

Source: Laurence Griffiths/Getty Images Europe

L'Italia dei tuffi torna sul podio alle Universiadi in corso di svolgimento a Taipei. Giovanni Tocci, protagonista senza alloro da un metro, incanta dal trampolino più alto, tanto da avvicinare la coppia russa Zakharov - Kuznetsov. In una gara olimpica, un biglietto da visita importante, un'iniezione di fiducia per dare il là alla rincorsa a cinque cerchi, destinata a trovare il suo epilogo a Tokyo nel 2020.

La vittoria va ad Ilia Zakharov, già al comando di eliminatoria e semifinale. Basta scorrere il punteggio dei singoli tuffi per dare la portata della prova del campione russo. Zakharov scende solo una volta sotto gli 80 punti - complice un coefficiente non elevato, 3.1 - accarezza la barriera dei 100 alla seconda tornata, per poi infrangerla al tramonto con il suo marchio di fabbrica, il quadruplo e mezzo raggruppato.

Kuznetsov è così in difetto fin dalle prime battute. Pur senza particolari sbavature, si ritrova, dopo un terzo di gara, con oltre 20 punti di distacco, un gap incolmabile. Interessante diventa allora la lotta per la seconda posizione, perché Tocci, a sorpresa, regge il passo. L'azzurro mette addirittura la punta avanti al quinto balzo, quando, con il quadruplo e mezzo, raccoglie 93.10. Una chiusura imperfetta, però, preclude i sogni d'argento, il triplo e mezzo ritornato raggruppato è appena sufficiente e Kuznetsov coglie l'occasione per riportarsi alle spalle di Zakharov. Resta una gara storica per Tocci, 489.40 il suo punteggio. 500.75 per Kuznetsov, addirittura 533 Zakharov. Quarto, lontano, Kolodiy.

La classifica finale

1 ZAKHAROV Ilia

2 KUZNETSOV Evgenii

3 TOCCI Giovanni

4 KOLODIY Oleg

5 WOO Haram

6 SUY AMA Haruki

7 KIM Y eongnam

8 RUEDIGER Lars

9 HERRERA Briadam

10 OCAMPO Jahir Angel

11 AUBER Gabriele

12 RZESZUTEK Andrzej