Nuoto - Campionati australiani: Cate Campbell si conferma nei 50sl, bene Seto

Cate Campbell si conferma protagonista ad Adelaide. Prima nei 100sl, con il nuovo record del mondo in corta, si ripete su distanza ridotta, dominando le due vasche. Nei 50, Cate chiude in 23"19, primato nazionale e del Commonwealth. Resta distante, invece, Ranomi Kromowidjojo. Il mondiale dell'olandese è a 22"93. Ai piedi della prima donna della velocità australiana, Shana Jack - 24"01 - e la sorella Bronte - 24"08.

Il nipponico Seto - davanti a farfalla nella giornata inaugurale - si cimenta in più prove. Nei 200 misti, veleggia senza difficoltà - 1'53"33 - nei 200 dorso è invece secondo alle spalle di Travis Mahoney - 1'52"54.

Muta lo spartito nei 200 rana al femminile. T.McKeown sfrutta la lunghezza della gara per piegare la regina dei 100, la Hansen. Terza è la Wallace, solo quarta la Meilutyte. Per la McKeon, crono da 2'20"55. Al maschile, nei 100 rana, assolo di Liam Hunter - 58"27.

Epilogo entusiasmante nei 200 sl U. Attard entra nella retta d'arrivo in ritardo, ma il suo finale è prorompente. Inchioda Merrilees e vince in 1'45"89. 400 sl D alla Sheridan - 4'02"00 - 100 farfalla a Emma McKeon. Terza nei 100 sl, qui si impone in 56"79, domando la Throssell.

A completare il quadro, i 100 dorso. Emily Seebohm, nella specialità, è la signora incontrastata. Seconda firma in materia, 56"80 per lei, 27 centesimi di margine sulla Atherton.