Volley F - La Liu Jo Modena fa sua gara 1 di finale scudetto, Novara è battuta

Al PalaPanini di Modena gara 1 di finale scudetto della Samsung Gear Volley Cup femminile di serie A1 è andata alla Liu Jo padrona di casa sulla Igor Gorgonzola Novara. Le emiliane si sono rivelate più concrete e solide nei fondamentali rispetto agli sbandamenti delle avversarie.

La Liu Jo Modena è stata schierata in questo modo da Marco Gaspari: palleggiatrice Francesca Ferretti, opposta Jovana Brakocevic Canzian, centrali Yvon Belien e Laure Heyrman, schiacciatrici Caterina Bosetti e Neriman Ozsoy, libero Giulia Leonardi. L'Igor Gorgonzola Novara di Marco Fenoglio ha risposto con: palleggiatrice Laura Dijkema, opposta Katarina Barun, centrali Sara Bonifacio e Cristina Chirichella, schiacciatrici Celeste Plak e Francesca Piccinini, libero Stefania Sansonna. Nel primo set le due formazioni hanno viaggiato a lungo spalla a spalla nel punteggio. La Liu Jo Modena ha trovato l'allungo decisivo nel finale, grazie agli attacchi di Jovana Brakocevic, resistendo al tentativo disperato di rientro delle ospiti, stoppato da Caterina Bosetti. La Igor Gorgonzola Novara però sicuramente si mangerà le mani per la frittata fatta nel secondo parziale. Infatti le piemontesi hanno sprecato un vantaggio di 4 punti sul 17-21. A quel punto l'ingresso in campo di Marika Bianchini per Modena in battuta, ha spostato definitivamente l'inerzia del set nelle mani della formazione di Gaspari. L'opposta tascabile toscana ha portato in dote alla sua squadra 8 punti. Nel terzo set la Liu Jo Modena è decisamente calata in ricezione e attacco. Novara ne ha approfittato per provare a riaprire la partita. Così non è stato perchè Modena ha chiuso definitivamente i conti. La varia e ispirata regia di Ferretti è stata musica per gli attacchi di: Bosetti, Ozsoy, Brakocevic, Heyrman e Belien.

In chiusura bello vedere che il pubblico di Modena si sia accorto che esiste pure una squadra di volley femminile in città, decidendosi finalmente a riempire il PalaPanini fino quasi al sold out. Novara avrà due gare di fila in casa ma dovrà cambiare registro per avere la meglio su una Modena davvero in forma smagliante.