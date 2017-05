Volley F - L'Italia di Mazzanti è stata sconfitta 3-1 dall'Olanda in amichevole

Non sono bastati all'Italia i 18 punti di Paola Egonu per battere l'Olanda. Foto di Ilaria Baldoin per Vavel Italia

Il primo dei 2 test match dell'Italia femminile, in preparazione al torneo di qualificazione ai Mondiali di volley 2018, si è concluso con una sconfitta. Ad Apeldoorn ieri l'Olanda si è imposta sulla formazione di Davide Mazzanti per 3-1 (25-17, 22-25, 25-21, 25-23).

Lo stesso Mazzanti ha mandato in campo questa formazione: Ofelia Malinov in palleggio, Paola Egonu opposta, Raphaela Folie e Sara Bonifacio (sostituita da Chirichella nel secondo set) centrali, Lucia e Caterina Bosetti schiacciatrici, Monica De Gennaro libero.

Il primo set è stato un monologo orange. Le padrone di casa sono arrivate a condurre 20-9, per poi gestire con tranquillità la situazione. C'è stata la reazione azzurra nel secondo parziale. L'Italia ha condotto per larghi tratti del terzo set, salvo poi sprecare tutto. Le 2 formazioni hanno viaggiato spalla a spalla fino al 14-14 nel quarto parziale. Poi c'è stata la definitiva fuga olandese. L'Italia però, prima di arrendersi, ha annullato alle padrone di casa 2 match-point.

L'Italia ha sbagliato 11 battute, ha realizzato 11 muri vincenti ed ha commesso 20 errori diretti in attacco. La miglior realizzatrice delle azzurre è stata Paola Egonu con 18 punti. La maggior parte dei palloni olandesi sono stati messi a terra da Anne Buijs. Alla fine ha segnato 20 punti. All'Italia vanno però concesse le attenuanti relative alla poca preparazione e all'aver giocato per la prima volta con questa formazione. Mazzanti avrà ancora molto da lavorare per dare una precisa identità alla sua squadra e non è certo da fare un dramma per una sconfitta in un'amichevole. L'obiettivo è quello di vincere il torneo di Courtrai (Belgio), in programma la prossima settimana.

Oggi ci sarà una nuova amichevole tra le 2 squadre ad Hoogeveen. L'Italia cercherà la rivincita contro un'avversaria che l'ha battuta spesso in questi ultimi tempi, quando si è trattato di gare ufficiali.