Volley M - Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 giocatori dell'Italia per il primo weekend di World League - Foto: Federvolley - Twitter

L'Italia del volley maschile domenica scorsa ha battuto il Giappone 3-1 (25-17, 11-25, 25-15, 25-22). Il top score degli azzurri è stato l'opposto Luca Vettori con 15 punti e l'unico momento difficile è coinciso con il secondo parziale perso. Questo risultato, assieme al successo del giorno prima contro l'Argentina, ha permesso agli azzurri di aggiudicarsi la Vesuvio Cup. Il secondo posto nella manifestazione invece è andato ai nipponici, capaci di superare i sudamericani ieri.

Archiviato questo torneo amichevole è giunto il momento di iniziare a pensare alla FIVB World League. Il primo weekend di questa manifestazione vedrà impegnati gli azzurri in casa, a Pesaro. Vediamo le scelte di Gianlorenzo Blengini.

Palleggiatori: Riccardo Sbertoli e Simone Giannelli.

Liberi: Massimo Colaci, Fabio Balaso e Nicola Pesaresi.

Opposti: Luca Vettori e Giulio Sabbi.

Schiacciatori: Iacopo Botto, Luigi Randazzo, Oleg Antonov e Filippo Lanza.

Centrali: Matteo Piano, Fabio Ricci, Simone Buti e Davide Candellaro.

L'Italia affronterà nell'ordine: Iran, Polonia e Brasile (questa partita sarà la prima post finale olimpica di Rio 2016 contro i verdeoro)

Questo sarà il calendario delle gare:

venerdì 2 giugno: ore 17 Brasile-Polonia e ore 20 Italia-Iran (differita su Rai Sport ore 23)

sabato 3 giugno: ore 14 Polonia-Italia con diretta Rai 2 e ore 17 Iran-Brasile

domenica 4 giugno: ore 14 Italia-Brasile con diretta Rai 2 e ore 17 Polonia-Iran.

Il fatto che 2 partite della nazionale di volley maschile, così come già la finale della Superlega maschile, vengano trasmesse su una rete generalista, la dice lunga sull'interesse della pallavolo nel nostro paese.

In bocca al lupo alla nazionale di Gianlorenzo Blengini per il suo percorso nella FIVB World League 2017, sperando gli azzurri possano tornare a centrare un successo che in questa manifestazione manca da tanto, forse troppo tempo. La concorrenza è ampia e agguerrita ma l'Italia deve provarci.