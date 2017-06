Beach Volley, in esclusiva su Fox Sports il campionato italiano 2017

La stagione 2017 di beach volley su Fox Sports, mevita.it

Fox Sports, canale della piattaforma Sky al numero 204, arricchisce la propria proposta sportiva con l'acquisizione in esclusiva per la stagione 2017 del campionato italiano di beach volley. Si parte il 25 giugno, per una stagione lunga e intensa dove si potranno ammirare anche due campioni che un po' tutti hanno imparato a conoscere durante le ultime olimpiadi di Rio de Janeiro.

Questo nel dettaglio il comunicato con cui Fox ha annunciato l'accordo: "Il Beach Volley arriva su Fox Sports (Sky, 204) con il campionato italiano 2017. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte le sei tappe in programma: cinque, compresa la Coppa Italia, più le finali. Il primo appuntamento del torneo tricolore si terrà a Vieste (23-25 giugno), per poi spostarsi a Cervia (7-9 luglio), Mondello (21-23 luglio), Casal Velino (4-6 agosto) e Caorle (25-27 agosto), dove in palio ci sarà la Coppa Italia. Come da tradizione lo scudetto maschile e femminile verranno assegnati a Catania (1-3 settembre), teatro delle finali.

In campo le migliori coppie maschili e femminili del Beach Volley italiano tra cui la coppia dello storico argento all’Olimpiade di Rio 2016 composta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo.

Fox Sports trasmetterà le gare della domenica con due semifinali, una maschile e una femminile, e le due finali. Tutti i match saranno in diretta con il commento di Stefano Locatelli".