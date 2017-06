World League 2017 - L'Italia ancora KO, addio Final Six: il Belgio vince 3-1

Continua a essere maledetta l’estate 2017 per i colori azzurri. Se, per il volley rosa, la stagione è partita alla grande con una qualificazione al Mondiale 2018 alla prima occasione, per i colleghi uomini non decolla né il gioco, né l’ambizione, né l’entusiasmo. Dopo la bella e convincente vittoria di ventiquattro ore fa contro la Francia al tie-break, torna a capitolare l’Italia di Blengini che, seppur con assenza importanti, ancora non riesce a entusiasmare il Bel Paese. A sorridere, questa volta, è il Belgio, reo di perdersi solo ai vantaggi del terzo set. Per il resto, la partita non è mai stata in discussione. Troppi errori e attacco con picchi altissimi e discese ripide per un’Italia rimaneggiata e da rimaneggiare. La sconfitta porta con sé anche una sentenza: addio Final Six.

I SESTETTI - Blengini adatta nuovamente la formazione: Giannelli e Vettori confermati in diagolane, Piano e Ricci sono i centrali, Randazzo e Botto gli attaccanti di posto quattro, Colaci il libero. Per il Belgio, la diagonale palleggio-opposto è formata da Valkiers e Van Den Dries, in posto quattro ci sono Deroo e Lecat, al centro Verhees e Van De Voorde, il libero è Stuer.

LA PARTITA - Non si può certo dire che, ieri, abbia vinto il bel gioco. La prova di ciò parte dal primo set dove, sia l’Italia sia il Belgio, mettono in mostra un gioco ricco di errori e sbavature, lontanissimo dalla precisione richiesta per competere con le più forti. Il primo parziale, infatti, procede in equilibrio fino al finale tra errori propri e regali altrui. Negli ultimi punti è proprio il Belgio ad allungare, portando a casa la frazione con il punteggio di 25-22. Punti nell’orgoglio e timorosi dell’ennesima brutta figura, gli azzurri accelerano nel secondo parziale riuscendo a tenere la testa avanti per gran parte del set. Avanti 22-18, però, l’Italia crolla nuovamente permettendo al Belgio di ritrovare la parità. Verhees e compagni, poi, portano a termine la rimonta vincendo 26-24. Stessa storia, ma a parti invertite, quella del terzo set: continua il brutto equilibrio fino al 23-23. L’Italia non sembra in grado, mentalmente, di chiudere il parziale a proprio favore, ma, nel finale, è proprio il colpo di reni azzurro a entusiasmare il pubblico: abili ad annullare una palla match, gli azzurri chiudono poi 25-27 e riaprono la partita. L’entusiasmo dura poi poco: nel quarto set il Belgio cambia marcia e inizia fin dal principio a instaurare un distacco poi solo da amministrare. Di fatto l’incontro è terminato sul 19-13: a questo punto un parziale di 6 a 3 fa il resto. 25-16 e 3-1 per gli avversari.

DOMANI - Ultimo incontro di World League per gli azzurri. Domani, alle ore 13, l’Italia sfiderà il Canada in una partita pressoché inutile, ma fondamentale per ritrovare un briciolo di fiducia per preparare le manifestazioni che verranno.