Volley F - La Savino del Bene Scandicci si aggiudica la Coppa Italia del Samsung Lega Volley Summer Tour

Si è conclusa ieri a Pesaro la prima tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour 2017. Per la diciannovesima volta nella storia di questo torneo di pallavolo 4x4 sulla sabbia è stata messa in palio la Coppa Italia. Se l'è aggiudicata la Savino Del Bene Scandicci, che ha iscritto il proprio nome nell'Albo d'Oro del trofeo per la prima volta. Vediamo il suo percorso nella manifestazione.

Le toscane avevano iniziato con una sconfitta sabato, all'esordio nel girone B, contro la Battistelli San Giovanni in Marignano per 0-2 (17-19, 13-15). Successivamente però la myCicero Pesaro si è dovuta inchinare alle fiorentine per 0-2 (9-15, 10-15), nel secondo match della fase a gironi.

La sessione pomeridiana di sabato ha visto disputarsi quella ad incroci. In quest'ultima la Savino Del Bene Scandicci ha regolato la Tradeco Volalto Caserta per 2-0 (15-9, 15-13), garantendosi l'accesso alle semifinali.

Nella prima delle 2, che hanno avuto luogo nella mattinata di domenica, la Saugella Monza è stata sconfitta proprio dalle toscane per 0-2 (11-15, 15-17). Scandicci nel pomeriggio avrebbe poi affrontato ancora San Giovanni in Marignano, questa volta nella finale per il titolo, cercando la rivincita della fase a gironi.

Scandicci l'ha trovata partendo bene fin dall'avvio, grazie alla grande esperienza sulla sabbia di Greta Cicolari, portandosi subito avanti 8-5. Tallevi ha guidato la reazione delle romagnole. Le toscane però hanno gestito meglio il finale del primo set, aggiudicandoselo per 15-12. Tallevi è stata l'artefice della grande partenza della Battistelli in avvio di secondo set, per il 5-8. La stessa Tallevi ha respinto i tentativi di rimonta delle toscane, orchestrati da Cicolari. Enrica Merlo ha tenuto egregiamente in equilibrio la nave in seconda linea per Scandicci, dando libero sfogo alle attaccanti, consentendo il ritorno in testa delle fiorentine. Tallevi e Silvia Fondriest però sono state le ultime ad arrendersi. Il secondo set è stato deciso ai vantaggi sul 16-14 da Cicolari. Scandicci si è aggiudicata: gioco, partita e Coppa Italia.

Nella finale terzo posto la Saugella Monza ha prevalso sulle detentrici del trofeo, cioè la Pomì Casalmaggiore, per 2-0 (15-7, 15-12).

Enrica Merlo della Savino del Bene Scandicci ha conquistato il titolo di MVP della manifestazione.

La prossima tappa assegnerà l'All Star Game e sarà in programma il 15 e 16 luglio prossimi a Riccione (RN).