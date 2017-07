Volley F - La Savino Del Bene Scandicci fa sua la Supercoppa italiana del Samsung Lega Volley Summer Tour

foto Rubin / LVF

Le tappe del Samsung Lega Volley Summer Tour ci stanno regalando tanto spettacolo ed emozioni. Ad eccezione di quella di Riccione (RN), in 2 su 3 ha trionfato la Savino Del Bene Scandicci. A Cesenatico (FC) la formazione toscana si è aggiudicata la Supercoppa italiana, bissando il successo dell'anno precedente e mettendo in bacheca il secondo trofeo stagionale, dopo la Coppa Italia.

Passiamo ora al racconto della finale per il titolo.

La Savino del Bene Scandicci si è qualificata per questa partita, superando in semifinale la Pomì Casalmaggiore. L'altra finalista, cioè la Saugella Monza invece aveva eliminato la Tradeco Volalto Caserta. L'avvio del primo set sembrava aver illuso le brianzole di un facile successo. Infatti Monza si è trovata a condurre 7-2. La riscossa toscana è stata guidata da Alessia Fiesoli e Giulia Gennari, permettendo alle fiorentine di arrivare al timeout tecnico sotto di 2 soli punti 8-6. Da lì in avanti è stato un palpitante testa a testa. Il primo set si è risolto ai vantaggi, con il definitivo 16-14 per Scandicci, causa un attacco out di Giulia Gennari. Le toscane nel secondo parziale hanno subito preso in mano il controllo del gioco ma le lombarde al primo time out tecnico le hanno tallonate, rimanendo a 2 soli punti di distanza sull'8-6. Scandicci ha provato invano ad incrementare il suo vantaggio. Monza però le è stata sempre alle calcagna, senza però mai riuscire nè ad impattarla, nè a superarla. Il punto decisivo del 15-13, che è valso a Scandicci il set e la partita, lo ha realizzato Giulia Pascucci, che è stata proclamata MVP di tappa.

Il terzo posto è andato alla Tradeco Volalto Caserta, che ha superato nella finale di consolazione per 2-0 la Pomì Casalmaggiore. L'evento cult di luglio, per quanto riguarda il sand volley 4x4, si sposterà il prossimo weekend a Lignano Sabbiadoro (UD). L'ultima tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour 2017 assegnerà lo scudetto.