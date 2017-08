Volley F - La Pomì Casalmaggiore conquista lo scudetto del Samsung Lega Volley Summer Tour 2017 - Getty images

Si è chiuso domenica scorsa a Lignano Sabbiadoro (UD) il Samsung Lega Volley Summer Tour. Restava da assegnare l'ultimo titolo, lo scudetto. Se lo è aggiudicato per la seconda volta nella storia della competizione, dopo il 2015, la Pomì Casalmaggiore.

Passiamo ora al racconto della finale.

Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Abbiamo citato Lucio Battisti perchè in finale si sono incontrate nuovamente la Savino Del Bene Scandicci e la già citata Pomì Casalmaggiore. Le toscane nelle tappe precedenti si erano aggiudicate: Coppa Italia e Supercoppa italiana. Le lombarde invece avevano conquistato l'All Star Game. Nel primo parziale della finale scudetto Scandicci ha subito preso il largo nel punteggio. Le autentiche trascinatrici della formazione toscana sono state: Greta Cicolari con la sua esperienza di beacher e i suoi attacchi, Enrica Merlo con i salvataggi in difesa. Scandicci ha avuto il merito di resistere al tentativo di rimonta delle avversarie, aggiudicandosi il set 15-13. Il secondo set ha visto le toscane avanti 8-6 al timeout tecnico. C'è stato però il sorpasso Pomì, che si è portata sul 9-13. Scandicci ha tentato un disperato tentativo di rimonta, fino al 12-14. Purtroppo però però un attacco out di Giulia Pascucci ha messo la parola fine alle speranze toscane, fissando il punteggio definitivo del set sul 13-15. La partita è stata dunque decisa al tie-break. Qui la Pomì è partita bene, decisa a prendere da subito il largo nel punteggio. Le lombarde al timeout tecnico si sono portate avanti sul 6-8. E' stato un attacco di Mazzulla a regalare il punto del 10-14 e il primo matchpoint alle rosa. Lo ha annullato Greta Cicolari. Il punto decisivo per la vittoria del set e del titolo per la Pomì Casalmaggiore, lo ha firmato Valentina Zago. Il tiebreak si è concluso 11-15.

La finale per il terzo posto ha visto prevalere 2-0 la Saugella Monza sulla Volalto Caserta. Mvp della tappa è stata proclamata la già citata Valentina Zago. In chiusura possiamo dire che il bilancio del Samsung Lega Volley Summer Tour 2017 è stato molto positivo. Lo spettacolo offerto dalle formazioni in campo in tutte e 4 le tappe non è mai mancato. Il pubblico ha risposto numerosissimo e non ha mancato di far notare il proprio entusiasmo e apprezzamento per quanto proposto. La manifestazione va ripetuta negli anni a venire. Magari la copertura televisiva andrebbe migliorata. Trasmettere le tappe in differita non rende giustizia all'impegno e alle emozioni che hanno regalato le giocatrici in campo.