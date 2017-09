Volley femminile - Azzurre verso gli Europei: ecco le convocate. Out Diouf e Guerra

Chirichella - la grinta del capitano

A poco più di una settimana dal Campionato Europeo femminile che si giocherà in Georgia e Azerbaijan (la gara di debutto delle azzurre è infatti prevista per il 22 settembre), il ct italiano Davide Mazzanti ha registrato le ultime indicazioni utili venute dai test matches contro l’Azerbaijan e ha diramato le convocazioni ufficiali. Questa la lista delle quattordici atlete azzurre che prenderanno parte alla rassegna continentale.

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Carlotta Cambi;

OPPOSTI: Paola Egonu, Indre Sorokaite;

SCHIACCIATRICI: Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Sara Loda, Valentina Tirozzi;

CENTRALI: Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie;

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale.

Alcuni nomi importanti sono stati dunque esclusi all’ultimo dall’allenatore azzurro. Tralasciando Malinov e Sylla, lasciate a casa la prima per la frattura del calcagno e la seconda per un’accusa ancora da dimostrare di doping (qui per saperne di più), non figurano tra le convocate neanche Diouf e Guerra. Consapevole delle polemiche generate dall’esclusione di Diouf dalle partecipanti alle Olimpiadi di Rio tramite sms appena un anno fa, Mazzanti ha ben pensato di giustificare pubblicamente le proprie decisione tramite un comunicato. Valentina Diouf, spiega il ct, non parteciperà agli Europei per una condizione fisica non pienamente soddisfacente visto il recente recupero dall’infortunio al ginocchio. Sorokaite, continua Davide, potrà essere più utile alla causa azzurra e così verrà anche premiata la sua costanza lungo tutta l’estate. Discorso simile per Guerra che, secondo l’allenatore, si è dimostrata meno in forma e meno costante delle compagne Tirozzi e Loda.

CALENDARIO - Questo il calendario della fase di qualificazione delle azzurre: 22/02 Italia-Georgia ore 14.00; 23/09 Italia-Bielorussia ore 17.00; 24/09 Italia-Croazia, ore 17.00. Quelli indicati sono gli orari italiani, tutte le partite verranno trasmesse da RaiSport.