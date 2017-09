Fox Sports è la casa della pallavolo europea

corrieredellosport.it

Fox Sports diventa sempre più la casa della pallavolo. Il canale dei Top Player si assicura, infatti, i diritti per trasmettere la CEV Champions League femminile per 2 stagioni, fino al 2019. Con la conferma anche della CEV Volleyball Champions League maschile per altri 2 anni, Fox Sports garantisce agli abbonati Sky la visione di tutti i match delle squadre italiane impegnate nella più prestigiosa competizione europea: Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano per la Champions femminile, Cucine Lube Civitanova, Diatec Trentino e Sir Safety Perugia per quella maschile.

La squadra campione d’Italia femminile, la Igor Gorgonzola Novara dell’iconaFrancesca Piccinini, inizierà la sua avventura europea direttamente dalla fase a gironi che scatterà a dicembre mentre la Imoco Volley Conegliano sarà protagonista su Fox Sports già il 17 ottobre nella gara di andata dei preliminari contro le ungheresi del Békéscsabai Röplabda Sport.

Fox Sports seguirà in esclusiva tutto lo svolgimento della più importante competizione europea per club trasmettendo tutti i match delle italiane, tutti i Playoff 6 e la Final Four in programma il 28 e 29 aprile 2018.

Dalla stagione 2000/2001, quando la manifestazione ha assunto questa denominazione, le squadre italiane hanno disputato la finalissima per 12 volte alzando il trofeo in ben 8 occasioni. Campionesse in carica le ragazze del VakıfBank Istanbul, fortissimo club turco che nell’ultima finale giocata ad aprile al PalaVerde di Treviso ha battuto proprio le “pantere” della Imoco Volley Conegliano.

Nei due club italiani giocano 5 azzurre che hanno conquistato la medaglia d’argento all’ultimo World Grand Prix e che tra poche ore saranno protagoniste dell’Europeo femminile 2017: indossano la maglia di Conegliano il LiberoMonica De Gennaro e le centrali Raphaela Folie e Anna Danesi. Con le campionesse d’Italia di Novara schiacciano invece il talento più grande della pallavolo italiana Paola Egonu e la centrale Cristina Chirichella.

Ma lo spettacolo della CEV Champions League di Volley sarà garantito anche da alcune tra le migliori giocatrici del mondo. A Novara, oltre a Francesca Piccinini, militano la centrale americana Lauren Gibbemeyer e la palleggiatrice polacca Katarzyna Skorupa. Anche a Conegliano le stelle sono tante, come l’americana Kimberly Hill e la centrale olandese Robin De Kruijf.

Per il quinto anno consecutivo Fox Sports trasmetterà anche la CEV Champions League maschile che vedrà protagoniste tre squadre italiane: la Diatec Trentino degli azzurri Simone Giannelli, Luca Vettori e Filippo Lanza, la Cucine Lube Civitanova di Osmany Juantorena, Micah Cristenson e Taylor Sander e la Sir Safety Perugia di Ivan Zayztev che giocherà il playoff di andata l’8 novembre prossimo. Negli ultimi due anni una squadra italiana ha sempre raggiunto le Final Four di aprile confermando l’eccellenza dei team italiani impegnati nell’élite della pallavolo europea.