Volley F - Aspettando Conegliano vs Firenze, Scandicci guida da sola la Samsung Galaxy Volley Cup

Aspettando Conegliano vs Firenze, Scandicci guida da sola la Samsung Galaxy Volley Cup

Lo scorso weekend si è giocata la seconda giornata della Samsung Galaxy Volley Cup di serie A1 femminile. O meglio quasi tutta perché manca ancora la partita tra Imoco Conegliano e Bisonte Firenze, che si recupererà domani sera. Il tutto per consentire alle venete di disputare il ritorno del preliminare di Cev Champions League. Al momento guida la classifica la Savino del Bene Scandicci con 6 punti, tallonata dall'Igor Gorgonzola Novara con 5.

Partiamo con la nostra analisi dal match che ha visto impegnate sabato le toscane contro la Pomì Casalmaggiore. Scandicci ha vinto nettamente per 3-0 perché è stata più concreta e solida in tutti i fondamentali rispetto alle lombarde. Le rosa hanno pagato a caro prezzo: una condizione fisica ancora deficitaria, l'affollamento dell'infermeria, il non aver trovato ancora il giusto amalgama tra le giocatrici, con Cyr arrivata solo da pochi giorni. La formazione di Marcello Abbondanza è ancora un cantiere aperto. Quella di Carlo Parisi ha potuto contare invece su attaccanti in grande spolvero come Haak e Adenizia.

La Unet Busto Arsizio ha vinto anch'essa nettamente per 3-0 in casa sulla matricola Lardini Filottrano, dopo aver perso al tie-break una settimana prima contro Novara. Sugli scudi, entrambe autrici di 20 punti per le farfalle troviamo Bartsch e Diouf.

L'Igor Gorgonzola Novara per ora è al secondo posto, con 5 punti, dopo il netto successo in trasferta per 3-0 a Pesaro. Possiamo dire che l'opposta delle piemontesi Paola Egonu ha vinto la partita quasi da sola, realizzando 20 punti con una percentuale realizzativa del 57%. Il coach delle marchigiane Bertini però avrà ancora bisogno di tempo per dare una precisa identità di gioco alla sua squadra, visto che le atlete hanno svolto assieme pochi allenamenti.

La Foppapedretti Bergamo è stata sconfitta in casa per 3-1 dalla Liu Jo Nordmeccanica Modena. Le orobiche hanno provato a giocarsela ma sono state penalizzate dalle assenze di Malinov e Sylla, dall'infortunio nel terzo parziale di Popovic e dai problemi alla schiena di Marcon.

Alla Candy Arena di Monza le padrone di casa della Saugella hanno superato per 3-1 Legnano, trascinate dai 26 punti dell'opposta Serena Ortolani. Le ospiti non sono riuscite a ripetere la prestazione della settimana precedente, quando avevano battuto Bergamo. Legnano ha pagato a caro prezzo dei momenti di blackout nel rendimento di gioco.

Domani sera l'Imoco Conegliano sarà chiamata a rispondere a Scandicci e Novara, cercando di superare tra le mura amiche del PalaVerde l'ostacolo chiamato Bisonte Firenze.