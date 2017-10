Sci Alpino - Gigante femminile, Soelden: i pettorali

Google Plus

Alba di Coppa. A Soelden - Austria - primo appuntamento con lo sci alpino. Nella giornata odierna - prima manche alle 10, seconda alle 13 - il gigante femminile. Diverse le assenze, in parte attutite da pesanti ritorni. Lindsey Vonn prova a cimentarsi in gigante un anno e mezzo dopo. Ultima apparizione al cancelletto nel gennaio del 2016. Parte ovviamente oltre le 30 - n.32. Lara Gut, dopo le contrastanti sensazioni del recente periodo, scioglie le riserve a poche ore dal via e si iscrive alla partita. Prima lo scorso anno, medita il bis. Pettorale n.6.

A stritolare la Gut, un terzetto azzurro. Nel primo mini-gruppo di merito, l'Italia cala tre carte: Sofia Goggia, la nostra punta diamante per la generale, Marta Bassino, insieme a Federica Brignone, fuori causa per l'esordio, la principale freccia da gigante, e Manuela Moelgg, veterana di lungo corso. Obiettivo podio, sognare è lecito.

Le principali favorite sono Shiffrin - l'americana intende ampliare il suo dominio al gigante - e Worley - meravigliosa interprete della disciplina. Con l'1, fari sulla Rebensburg, pista perfetta e classe da vendere.

Per chiudere il discorso italiano, con il 19 e il 20 le due Curtoni, con il 38 la Pirovano, con il 58 la Bertani, con il 63, infine, la Galli. Le atlete iscritte sono 67.

L'ordine di partenza

1 1 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

2 2 SHIFFRIN Mikaela Atomic

3 3 BASSINO Marta Salomon

4 4 MOELGG Manuela Dynastar

5 5 WORLEY Tessa Rossignol

6 6 GUT Lara Head

7 7 GOGGIA Sofia Atomic

8 8 WEIRATHER Tina Head

9 9 HECTOR Sara Head

10 10 HAVER-LOESETH Nina Rossignol

11 11 MOWINCKEL Ragnhild Head

12 12 GAGNON Marie-Michele Rossignol

13 13 BRUNNER Stephanie Head

14 14 VLHOVA Petra Rossignol

15 15 DREV Ana Voelkl

16 16 HOLDENER Wendy Head

17 17 MEILLARD Melanie Rossignol

18 18 TRUPPE Katharina Fischer

19 19 CURTONI Irene Rossignol

20 20 CURTONI Elena Head

21 21 HAASER Ricarda Fischer

22 22 ROBNIK Tina

23 23 SCHILD Bernadette Head

24 24 HANSDOTTER Frida Rossignol

25 25 BARIOZ Taina Head

26 26 LYSDAHL Kristin Rossignol

27 27 HROVAT Meta Stoeckli

28 28 GRENIER Valerie Rossignol

29 29 KAPPAURER Elisabeth Fischer

30 30 TILLEY Alex Head

31 31 THALMANN Carmen Head

32 32 VONN Lindsey