Sci alpino: Moelgg precede tutte, fuori Goggia e Bassino

Mentre tutti aspettavano Sofia Goggia e Marta Bassino, ecco spuntare Manuela Mölgg. C'è la veterana di San Vigilio davanti a tutte nella prima manche del gigante inaugurale di Coppa del Mondo a Sölden, precedendo Mikaela Shiffrin e Viktoria Rebensburg, appollaiate e pronte alla zampata nella seconda manche.

Ma la prima manche sul Rettenbach ha raccontato altro: innanzitutto la doppia uscita di scena di Marta Bassino prima e Sofia Goggia poi, ma anche il ritorno in pista di Lara Gut e Lindsey Vonn, annunciati solo nei giorni scorsi ma sufficienti a dare pepe a una gara in cui sino a qualche giorno prima a tenere banco erano le notizie sui tanti forfait eccellenti. Ci ha provato la svizzera, apparsa per ovvi motivi con il motore ingolfato, fino all'errore decisivo; ma rivedere la bionda di Comano in gara - in attesa che le prove veloci di Lake Louise restituiscano allo sci sciato anche Anna Veith - è stato comunque bello. Lontana invece Lindsey Vonn, che paga la ruggine fra le porte larghe ma anche un pettorale di partenza alto e il vento che, dopo aver costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza, ha disturbato la discesa di molte atlete.

A chiudere la top 5, Sara Hector e Tina Weirather, con le prime 5 racchiuse in poco più di mezzo secondo.

1 4 MOELGG Manuela 55.57

2 2 SHIFFRIN Mikaela 55.69

3 1 REBENSBURG Viktoria 55.90

4 9 HECTOR Sara 55.92

5 8 WEIRATHER Tina 56.12

6 5 WORLEY Tessa 56.21

7 17 MEILLARD Melanie 56.37

8 26 LYSDAHL Kristin 56.42

9 13 BRUNNER Stephanie 56.51

10 11 MOWINCKEL Ragnhild 56.61