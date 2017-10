Soelden - Gigante maschile, i pettorali - FisiOfficial Twitter

L'Italia dello sci alpino accoglie il primo podio di stagione nella gara inaugurale. Gigante al femminile, Manuela Moelgg, prima a metà prova, chiude terza alle spalle di Rebensburg e Worley. Quest'oggi si ripete, spazio al contesto maschile. A Soelden, contingente ridotto, manca Marcel Hirscher, l'incontrastato dominatore della generale e nello specifico delle discipline tecniche. Senza il fenomeno austriaco, occasione per i principali avversari, chiamati a racimolare il massimo in attesa del rientro del n.1. La Norvegia non può contare su Svindal e Kilde, Jansrud parte con il 31, di altro tenore la candidatura di Kristoffersen. In molti designano quest'ultimo come l'anti-Hirscher.

Ruolo, questo, a cui ambisce anche Alexis Pinturault. Pettorale n.2, un artista della neve, fin qui troppo alterno per impensierire il detentore della sfera di cristallo. Pinturault è nella morsa di due connazionali, Favre e Fanara. Può giocarsi le sue carte il tedesco Neureuther, ultimano il mini-gruppo di merito Luitz, Olsson e Haugen.

L'Italia colloca nei 15 due atleti. Con il 9 parte De Aliprandini, a tratti il migliore lo scorso anno, con il 12 Eisath. Bussa alla porta dell'eccellenza Manfred Moelgg. Indossa il 16, deve sfruttare una ghiotta chance per migliorare la sua posizione. 28 per Nani, 32 per Paris, attento al suo percorso verso la polivalenza. Borsotti e Maurberger completano il pacchetto tricolore, 83 gli sciatori al cancelletto.

Non mutano gli orari. Alle 10 scocca l'ora X, seconda manche invece in programma alle 13.

L'ordine di partenza

1 1 FAIVRE Mathieu Head

2 2 PINTURAULT Alexis Head

3 3 FANARA Thomas Fischer

4 4 NEUREUTHER Felix Nordica

5 5 LUITZ Stefan Rossignol

6 6 OLSSON Matts Head

7 7 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

8 8 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

9 9 DE ALIPRANDINI Luca Salomon

10 10 KRANJEC Zan Rossignol

11 11 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

12 12 EISATH Florian Blizzard

13 13 MURISIER Justin Voelkl

14 14 LEITINGER Roland Fischer

15 15 LIGETY Ted Head

16 16 MOELGG Manfred Fischer

17 17 FELLER Manuel Atomic

18 18 MYHRER Andre Head

19 19 TONETTI Riccardo Voelkl

20 20 CAVIEZEL Gino Head

21 21 ZUBCIC Filip Atomic

22 22 READ Erik Fischer

23 23 FORD Tommy Head

24 24 MEILLARD Loic Rossignol

25 25 SANDELL Marcus Nordica

26 26 CHODOUNSKY David Nordica

27 27 SARRAZIN Cyprien Fischer

28 28 NANI Roberto Voelkl

29 29 JITLOFF Tim Croc Ski

30 30 ZURBRIGGEN Elia Voelkl

31 31 JANSRUD Kjetil Head

32 32 PARIS Dominik