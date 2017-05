Nazionale Femminile, verso l'EuroBasket Women 2017: le convocate per il raduno

Nazionali - Tuttobasket

Dopo la vittoria del campionato della Gesam Lucca sulla Famila Basket Schio, la stagione del basket femminile continua con il raduno della Nazionale. Il coach Capobianco ha convocato 23 ragazze che si ritroveranno domenica a Roma presso il centro sportivo dell’Acqua Acetosa per iniziare a preparare l'Europeo in programma dal 16-25 giugno in Repubblica Ceca.

La Nazionale giocherà un torneo a Latina dal 26 al 28 maggio con Belgio, Ungheria e Russia, uno stage con la Grecia ed infine il triangolare con Francia e Spagna. Poi la partenza per Praga. Ricordiamo che l'Italia è stata inserita nel girone con Turchia, Bielorussia e Slovacchia. Ai quarti di finale passa solo la prima, seconde e terze si incrociano negli ottavi. La quarta è eliminata. Di seguito il comunicato della Fip:

LE AZZURRE CONVOCATE (Le giocatrici con l’asterisco raggiungeranno il raduno successivamente):

Martina Bestagno* (’90, 1.89, C, Famila Basket Schio)

Debora Carangelo (’92, 1.69, P. Umana Reyes Venezia Mestre)

Sabrina Cinili (’89, 191, A, Saces Mapei Napoli)

Chiara Consolini (’88, 185, G, Passalacqua Ragusa)

Martina Crippa* (’89, 178, G/A, Gesam Lucca)

Valeria De Pretto (’91, 1.85, A, Umana Reyer Venezia Mestre)

Francesca Dotto* (’93, 1.70, P, Gesam Lucca)

Marcella Filippi (’85, 1.80, A, San Martino Di Lupari)

Alessandra Formica (’93, 1.89, C, Passalacqua Ragusa)

Andre Olbis Futo (’98, 1.86, A, Treofan Battipaglia)

Giulia Gatti* (’89, 1.68, P, Famila Basket Schio)

Gaia Gorini (’92, 181, P/G, Passalacqua Ragusa)

Martina Kacerik (’96, 181, G, Umana Reyer Venezia Mestre)

Laura Macchi* (’79, 1.88, A, Famila Basket Schio)

Raffaella Masciadri* (’80, 1.85, G-A, Famila Basket Schio)

Elisa Penna (’95, 1.90, A, Wake Forest University)

Kathrin Ress* (’85, 1.93, C, Famila Basket Schio)

Martina Sandri (’88, 1.84, A, Umana Reyer Venezia Mestre)

Giorgia Sottana* (’88, 1.75, P-G, Famila Basket Schio)

Laura Spreafico (’91, 1.80, G, Passalacqua Ragusa)

Marzia Tagliamento* (’96, 1.81, G-A, Famila Basket Schio)

Federica Tognalini* (’91, 1.82, A, Gesam Lucca)

Cecilia Zandalasini* (’96, 1.85, A, Famila Basket Schio)



Atlete a disposizione:

Lorela Cubaj (’99, 1.92, C, Umana Reyer Venezia Mestre)

Elisa Ercoli (’95, 1.90, C, Geas Sesto San Giovanni)

Martina Fassina (’99, 1.81, G, San Martino di Lupari)

Sara Madera (’00, 1.86, A/C, Umana Reyer Venezia Mestre)



Lo staff

Responsabile SSNF: Gaetano Laguardia

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente: Giovanni Lucchesi

Assistente: Antonio Bocchino

Video Analista: Giustino Altobelli*

Video Analista: Gianmarco Di Matteo

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini (dal 14 al 24 maggio)

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Ortopedico: Roberto Fabbrini (dal 25 al 28 maggio)

Massofisioterapista: Giampaolo Cau

Massofisioterapista: Davide Pacor

Massofisioterapista: Matteo Brunelli

Team Manager: Marco Gatta

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Funzionario Fip: Francesco Forestan

Videomaker: Marco Cremonini





LA FORMULA DELL'EUROPEO

Quattro gironi da quattro squadre, due a Praga e due a Hradec Kralove: le prime accedono direttamente ai quarti di finale, le ultime vengono eliminate, seconde e terze si affrontano (gruppo A si incrocia con B, C con D) per un posto nei quarti di finale. Da quel momento scontri diretti fino alla finale per l’Oro, che si assegna a Praga il 25 giugno.



Tutti i gironi

Girone A (Hradec Kralove)

Spagna, Ucraina, Repubblica Ceca, Ungheria



Girone B (Hradec Kralove)

Turchia, Bielorussia, Slovacchia, ITALIA



Girone C (Praga)

Francia, Serbia, Grecia, Slovenia



Girone D (Praga)

Russia, Montenegro, Lettonia, Belgio



