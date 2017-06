Eurobasket Women 2017 - Perde la Serbia contro la Grecia. Vincono Francia e Spagna

Nazionale femminile francese. Fonte: oasport.it

La prima giornata dell'Europeo di basket femminile ha registrato già la prima sorpresa con la sconfitta della Serbia contro la Grecia. La nazionale di Karadzic perde col punteggio di 60-69. Alle campionesse in carica non basta una Milovanovic da 17 punti, coadiuvata da Dabovic con 14 e Jovanovic con 12. Tra le elleniche c'è da sottolineare la grande prova di Spanou con 18 punti. L'ala greca è stata ben accompagnata da Maltsi con 16 punti, Kaltsidou con 15 e Sotiriou con 12. La squadra di Keramidas grazie ad un ultimo quarto da 16-9, con una percentuale dal campo superiore al 50% grazie al 23/37. Le elleniche quindi conducono il girone C insieme alla Francia, uscita vincitrice dalla sfida con la Slovenia. Le transalpine hanno potuto contare sui 16 punti di Ciak, i 12 di Miyem ed i 10 di Tchatchouang. Alle slovene invece non sono bastati i 18 di Baric, i 12 di Erkic, gli 11 di Pirsic, i 10 di Lisec ed Evans.

Nel Girone B l'Ucraina ha asfaltato le padrone di casa della Repubblica Ceca col punteggio di 59-47. Le ragazze di Kholopov sono state trascinate al successo da Iagupova, autrice di 21 punti. Non solo perchè ci sono da sottolineare anche i 10 punti di Udodenko. Alle ceche invece non è basta la prestazione magistrale di Vaughn, la quale ha messo a segno 16 punti in 40 minuti di utilizzo. Le giocatrici di Benes hanno pagato la pessima serata nel tiro da tre punti (1/21). Nell'altro match la Spagna ha battuto l'Ungheria col punteggio di 62-48. Tra le iberiche gran prestazione di Sancho Lyttle, autrice di 17 punti. Il centro spagnolo è stato aiutato da Alba Torrens, che ha messo a segno 10 punti. Tra le ungheresi invece si salvano solamente Vandersloot e Krivacevic, autrici di 11 punti ciascuno. Come per la Repubblica Ceca, anche l'Ungheria ha pagato la poca precisione nel tiro da oltre l'arco (1/8).

Nel girone dell'Italia, ovvero quello B, vittoria della Turchia sulla Slovenia per 69-58. Le turche si sono aggiudicate l'incontro grazie a Quanitra Hollingsworth, autrice di ben 14 punti. Il centro della selezione di Memnun è stato ben coadiuvato da Vandarli Demirmen con 12 punti, Alben con 11 e Senyurek con 10. Alle slovene non sono bastati i 17 punti di Balintova ed i 10 a testa di Ruzickova e Vynuchalova. Dove ha fatto la differenza la squadra turca è stato nel tiro dal campo, infatti la selezione di Memnun ha mantenuto percentuali molto alte chiudendo con il 51.5% (17/33). La squadra balcanica è stata brava a mantenere il controllo del match dall'inizio alla fine.

Infine nel Girone D vittoria di misura del Belgio sul Montenegro (66-64). Tra le fiamminghe in grande spolvero Mestdagh con 19 punti, Meesseman con 18 e Carpreaux con 12. Per le montenegrine invece non sono bastati i 19 punti di Robinson, i 18 di Skerovic ed i 10 di Perovanovic. Le ragazze di Iniguez non si possono rimproverare nulla avendo chiuso la partita con il 55.6% nel tiro dal campo. Molto meno equilibrato l'altro match del girone che ha visto la Russia prevalere sulla Lettonia col punteggio di 71-59. Tra le asiatiche gran prestazione di Prince, autrice di 19 punti, così come di Vadeeva (15) e Beliakova (12). Alle lettoni non stati sufficienti i 20 punti messi a segno da Babkina ed i 15 di Steinberga.

Di seguito tutti i tabellini di giornata:

BELGIO - MONTENEGRO 66-64 (25-13; 40-31; 52-46)

Belgio: Linskens (0/1) K. Mestdagh 19 (3/6;2/5;7/9) Delaere 7 (2/2;1/2) Hendrickx (0/1) Carpreaux 12 (6/9;0/1) Meesseman 18 (7/13; 4/4 TL) Wauters 8 (4/12) H. Mestdagh (0/1 3P) Vanloo 2 (0/2;0/5;2/2). Tiro dal campo: 22/46. Tiro da 3P: 3/14. Tiri liberi: 13/15. Rimbalzi: 29

Montenegro: Matovic (0/1 3P) Skerovic 18 (2/7;4/5;2/2) Vucetic (0/2) Popovic 2 (1/1) Aleksic 2 (1/1;0/5) Mujovic 5 (2/3;0/1;1/4) Perovanovic 10 (5/6;0/1 TL) Jovanovic 8 (1/1;2/7) Robinson 19 (8/15;3/5 TL). Tiro dal campo: 20/36. Tiro da 3P: 6/19. Tiri liberi: 6/12. Rimbalzi: 39

TURCHIA - SLOVACCHIA 69-58 (26-18; 45-33; 56-45)

Turchia: Cakir Turgut 7 (2/3;1/2) Vardarli Demirmen 12 (2/6;2/2;2/4) Caglar 6 (2/6;2/4 TL) Alben 11 (3/6;1/5;2/2) Canitez 3 (1/3;0/1;1/2) Hollingsworth 14 (5/5;4/6 TL) Ivegin Uner (0/1 3P) Senyurek 10 (2/4;2/4) Koksal 6 (2/4 3P). Tiro da 2P: 17/33. Tiro da 3P: 8/19. Tiri liberi: 11/18. Rimbalzi: 39

Slovacchia: Remenarova (0/3) Zirkova 4 (2/4;0/2) Dudasova Palenikova 6 (2/5;0/3;2/3) Oroszova 9 (3/6;1/5) Balintova 17 (3/6;3/6;2/2) Jurcenkova 2 (1/2;0/2 TL) Ruzickova 10 (5/10) Vynuchalova 10 (5/10) Slamova (0/1;0/2). Tiro da 2P: 21/47. Tiro da 3P: 4/18. Tiri liberi: 4/7. Rimbalzi: 33

LETTONIA - RUSSIA 59-71 (17-12; 24-34; 45-53)

Lettonia: Strautmane Babkina 20 (2/8;3/7;7/9) Basko-Melnbarde 9 (1/7;1/2;4/5) Putnina 6 (2/6;0/2;2/4) Steinberga 15 (5/11;0/3;5/7) Brumermane 4 (2/3) Krastina 2 (0/4;0/2;2/4) Jakobsone Vitola (0/3;0/2) Laksa 3 (0/2;1/5) Kreslina (0/1). Tiro da 2P: 12/45. Tiro da 3P: 5/23. Tiri liberi: 20/29. Rimbalzi: 51

Russia: Zhedik Musina (0/2) Beliakova 12 (2/7;2/4;2/2) Vadeeva 15 (6/12;3/3 TL) Prince 19 (6/12;1/2;4/4) Kirillova 4 (2/6;0/3) Vieru 4 (2/4) Tikhonenko 2 (1/5;0/2 TL) Beglova 9 (3/6;1/1) Cherepanova 2 (1/2;0/1) Maiga 4 (2/9). Tiro da 2P: 25/65. Tiro da 3P: 4/11. Tiri liberi: 9/11. Rimbalzi: 49

UCRAINA - REPUBBLICA CECA 59-47 (24-13; 42-23; 46-33)

Ucraina: Horobets Naumemko Maznichenko 4 (1/6;0/2;2/2) Malashenko 4 (2/6;0/2) Iagupova 21 (4/5;2/8;7/9) Udodenko 10 (4/7;0/6;2/2) Moss 7 (1/5;1/3;2/2) Olkhovyk 6 (2/5 3P) Dorogobuzova 5 (1/5;1/2) Bilotserkivska 2 (1/1). Tiro da 2P: 14/35. Tiro da 3P: 6/28. Tiri liberi: 13/15. Rimbalzi: 50

Repubblica Ceca: Vaughn 16 (8/16) Stejskalova (0/1 3P) Elhotova (0/3) Hanusova 8 (4/5;0/4) Burgrova 4 (1/2;2/4 TL) Bartakova (0/1;0/1) Elhotova 7 (2/6;1/9) Vyoralova 8 (2/4;0/4;4/6) Kulichova (0/2;0/2 TL) Zaplatova 4 (2/5;0/2). Tiro da 2P: 19/44. Tiro da 3P: 1/21. Tiri liberi: 6/12. Rimbalzi: 38

SERBIA - GRECIA 60-69 (11-19; 30-35; 51-53)

Serbia: Radocaj (0/4) Cado 4 (1/1;0/3;2/2) Jovanovic 12 (2/3;1/7;5/5) Milovanovic 17 (6/9;1/3;2/2) Mandic (0/1) Crvendakic 6 (1/3;1/3;1/2) Skoric 5 (1/1;1/2) Stankovic (0/3) Jovanovic 2 (1/3) Dabovic 14 (1/7;2/3;6/6). Tiro da 2P: 13/35. Tiro da 3P: 6/21. Tiri liberi: 16/17. Rimbalzi: 34

Grecia: Stamolamprou Stamati (0/1 3P) Lymoura (0/1;0/2) Spyridopoulou 3 (0/2;1/2) Maltsi 16 (3/5;3/7;1/2) Nikolopoulou 5 (1/3;1/2;0/2) Sotiriou 12 (6/8) Kosma (0/1) Spanou 18 (9/10;0/1 TL) Kaltsidou 15 (4/6;1/3;4/7) Christinaki Fasoula (0/1). Tiro da 2P: 23/37. Tiro da 3P: 6/17. Tiri liberi: 5/12. Rimbalzi: 31

UNGHERIA - SPAGNA 48-62 (8-18; 21-30; 31-43)

Ungheria: Fegyverneky 7 (3/6;1/1 TL) Raksanyi 4 (2/5;0/1) Simon 4 (1/5;0/3;2/2) Medgyessy Vandersloot 11 (4/9;0/1;3/4) Krivacevic 11 (2/8;1/2;4/4) Nagy-Bujdoso (0/2;0/1) Hatar 7 (2/3;3/4 TL) Zele 4 (2/6). Tiro da 2P: 16/44. Tiro da 3P: 1/8. Tiri liberi: 13/15. Rimbalzi: 35

Spagna: Nicholls 4 (2/5) Dominguez 4 (0/2;0/2;4/7) Torrens 10 (2/8;2/4) Palau 4 (2/4;0/2) Xargay 5 (1/2;1/2) Rodriguez 3 (1/2;0/1;1/1) Lyttle 17 (5/8;7/7 TL) Cruz 8 (2/7;1/5;1/2) Romero 3 (1/2 3P) Conde Gil 2 (1/4) Sanchez 2 (1/2;0/1). Tiro da 2P: 17/44. Tiro da 3P: 5/19. Tiri liberi: 13/17. Rimbalzi: 41

SLOVENIA - FRANCIA 68-70 (9-18; 33-34; 48-48)

Slovenia: Oblak 6 (2/9;0/5;2/3) Zdolsek (0/1 3P) Erkic 12 (4/7;1/2;1/2) Abramovic 1 (1/2 TL) Baric 18 (4/7;2/6;4/5) Pirsic 11 (2/4;7/8 TL) Lisec 10 (5/10) Trebec Evans 10 (4/8;0/1;2/3). Tiro da 2P: 21/45. Tiro da 3P: 3/15. Tiri liberi: 17/23. Rimbalzi: 44

Francia: Epoupa (0/2) Miyem 12 (2/5;1/3;5/6) Ciak 16 (6/11;4/4 TL) Dumerc 4 (1/4;0/3;2/4) Michel 9 (2/2;1/2;2/2) Ayayi (0/1 3P) Skrela 1 (0/2 3P;1/2 TL) Minte 5 (2/4;1/2 TL) Johannes 5 (1/1;1/5) Chartereau (0/1;0/1) Amant 8 (3/7;2/2 TL) Tchatchouang 10 (3/5;0/2;4/6). Tiro da 2P: 20/42. Tiro da 3P: 3/19. Tiri liberi: 21/28. Rimbalzi: 35