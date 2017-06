Eurobasket Women - Spagna e Francia non sbagliano, asfaltate Ucraina e Serbia

Nazionale spagnola femminile di basket. Fonte: oasport.it

La seconda giornata del FIBA Eurobasket Women è aperta dalla vittoria della Slovacchia sulla Bielorussia. Le ragazze di Svoboda sono trascinate al successo dalla Zirkova, autrice di 22 punti e dalla Vynuchalova, che mette a segno 11 punti. Alle bielorusse non bastano i 12 punti di Snytsina, i 10 di Papova e Bentley. Un successo maturato in particolar modo nella seconda metà di gara, dopo una prima giocata sui binari dell'equilibrio. Con questa vittoria la Slovacchia vola a 3 punti raggiungendo l'Italia, sconfitta dalla Turchia a fil di sirena, mentre la Bielorussia rimane ancorata all'ultimo posto con 2 punti, ed ora dovrà giocarsi il tutto per tutto nell'ultima giornata contro la Turchia.

Nel Girone D importante vittoria della Lettonia, che, dopo un inizio complicato, riesce a riscattare la sconfitta contro la Russia con un successo schiacciante contro il Montenegro. Tra le lettoni spicca la prestazione di Elina Babkina, autrice di 27 punti, ma non solo, infatti ci sono da segnalare anche i 17 di Laksa ed i 16 di Steinberga. Tra le montenegrine si salvano solamente Robinson (14 punti), Jovanovic (13) e Perovanovic (10). A questo punto le ragazze di Iniguez sono chiamate al miracolo, ovvero battere la Russia nell'ultima giornata per sperare nella qualificazione. Russe che sono battute a sorpresa dal Belgio dopo l'overtime. La squadra dell'est paga l'approccio sbagliato, dal quale riesce a rientrare solamente nell'ultimo quarto, cedendo poi nel supplementare. Tra le russe gran prestazione della Prince, autrice di 17 punti. La guardia è ben coadiuvata da Vadeeva con 16 punti e Beliakova con 14. Tra le fiamminghe ci sono da sottolineare le prestazioni di Meesseman (23 punti), Wauters (20) e Mestdagh (16).

Nel Girone A la Spagna concede un quarto all'Ucraina, dopodichè dilaga. Tra le iberiche gran prestazione della Torrens (26 punti), ben aiutata da Xargay (19 punti) e Lyttle (16). Alle ucraine non bastano i 23 punti di Iagupova ed i 21 di Udodenko. A questo punto le iberiche sono ad un passo dalle qualificazione, a differenza delle avversarie che dovranno giocarsela all'ultima giornata contro l'Ungheria. La squadra di Svitek corre più rischi del previsto nella vittoria contro la Repubblica Ceca. La nazionale ungherese si salva grazie ai 21 punti di Nagy-Bujdoso, i 20 di Fegyverneky ed i 10 di Vandersloot. Dall'altra parte le ceche rimangono in partita fino alla fine grazie ai 17 punti di Hanusova ed ai 14 di Vaughn ed Elhotova. In particolare le ragazze di Benes incontrano una proficua serata nel tiro dal campo (24/45).

Nel Gruppo C vittoria di misura della Slovenia sulla Grecia. Le ragazze di Grgic sono brave a riprendersi dopo una prima metà di partita abbastanza complicata. Da questo punto di vista è fondamentale la prestazione di Eva Lisec, autrice di 15 punti, ma non solo perchè contribuiscono alla vittoria anche Oblak ed Erkic con 11 punti a testa. Alle elleniche non servono i 23 punti di Kaltsidou ed i 10 di Maltsi, che portano poi ad un complessivo 50% nel tiro da dentro l'area. Nell'altro match del girone la Francia liquida le campionesse in carica della Serbia dopo i primi 10 minuti di affanno. La nazionale transalpina può contare sui 17 punti di Miyem e Dumerc ed i 13 di Johannes. Tra le serbe invece le uniche a reggere sono Petrovic (18 punti) e Milovanovic (18). A questo punto le ragazze di Karadzic sono ad un passo dall'eliminazione e si giocheranno il tutto per tutto nell'ultima sfida contro la Slovenia, mentre la Francia può sentirsi tranquilla dall'alto del suo 1° posto.

Di seguito tutti i tabellini di giornata:

SLOVACCHIA - BIELORUSSIA 68-59 (15-16; 32-33; 51-44)

Slovacchia: Remenarova 6 (2/5;2/2 TL) Zirkova 22 (7/16;1/2;5/5) Palenikova 1 (1/2 TL) Oroszova (0/3;0/3) Balintova 9 (3/9;0/3;3/4) Jurcenkova 4 (2/4) Ruzickova 8 (4/9) Vynuchalova 11 (4/10;3/3 TL) Slamova 7 (2/3;1/3). Tiro da 2P: 24/59. Tiro da 3P: 2/11. Tiri liberi: 14/16. Rimbalzi: 49

Bielorussia: Snytsina 12 (2/6;2/6;2/2) Rytsikava 4 (2/4;0/2) Likhtarovich 9 (3/8;0/1;3/3) Ziuzkova 3 (0/1;1/2) Papova 10 (3/9;1/3;1/2) Kress 1 (0/3;1/2 TL) Bentley 10 (4/13;0/1;2/2) Hasper 9 (4/7;1/1 TL) Inkina 1 (0/1;1/2 TL). Tiro da 2P: 18/52. Tiro da 3P: 4/15. Tiri liberi: 11/14. Rimbalzi: 42

MONTENEGRO - LETTONIA 55-76 (23-18; 37-38; 49-54)

Montenegro: Matovic (0/3;0/1) Skerovic 8 (3/5;0/4;2/2) Vucetic (0/1 3P) Popovic Aleksic (0/2;0/1;0/2) Rakovic 4 (2/2) Mujovic 6 (3/9;0/2;0/2) Perovanovic 10 (4/13;2/2 TL) Jovanovic 13 (2/3;2/8;3/3) Robinson 14 (6/13;2/4 TL). Tiro da 2P: 20/50. Tiro da 3P: 2/17. Tiri liberi: 9/15. Rimbalzi: 42

Lettonia: Strautmane Babkina 27 (5/9;4/6;5/6) Basko-Melnbarde (0/1;0/2) Putnina 5 (0/4;1/4;2/2) Steinberga 16 (5/10;6/6 TL) Brumermane 4 (2/2) Dreimane Krastina 5 (0/2;1/4;2/2) Jakobsone (0/1 3P) Vitola 2 (1/3;0/1) Laksa 17 (1/3;5/9) Kreslina (0/1 3P). Tiro da 2P: 14/34. Tiro da 3P: 11/28. Tiri liberi: 15/16. Rimbalzi: 42

SPAGNA - UCRAINA 76-54 (15-15; 35-34; 55-43)

Spagna: Nicholls 1 (0/3;1/2 TL) Dominguez 4 (1/2;2/2 TL) Torrens 26 (8/14;2/6;4/5) Palau (0/3 3P) Xargay 19 (3/8;3/7;4/4) Rodriguez Lyttle 16 (6/12;4/6 TL) Cruz 6 (2/8;0/1;2/4) Romero 3 (3/4 TL) Gil 1 (0/1;1/2 TL) Sanchez. Tiro da 2P: 20/48. Tiro da 3P: 5/17. Tiri liberi: 21/29. Rimbalzi: 53

Ucraina: Spitkovska (0/1) Horobets Naumemko (0/1) Maznichenko (0/3;0/1) Malashenko 3 (0/4;1/2) Iagupova 23 (7/12;2/6;3/4) Udodenko 21 (5/6;3/5;2/5) Yatskovets 2 (1/1) Moss (0/4;0/1) Olkhovyk 3 (0/1;1/2) Dorogobuzova (0/2) Bilotserkivska 2 (1/5;0/1). Tiro da 2P: 14/40. Tiro da 3P: 7/18. Tiri liberi: 5/9. Rimbalzi: 29

RUSSIA - BELGIO 75-76 (15-29; 34-46; 51-61; 68-68)

Russia: Zhedik (0/1) Beliakova 14 (4/7;2/8) Vadeeva 16 (7/16;0/1;2/4) Prince 17 (4/16;2/5;3/3) Kirillova 9 (3/7;1/5) Tikhonenko 6 (3/5) Beglova 5 (1/2;1/6) Maiga 8 (4/8). Tiro da 2P: 26/62. Tiro da 3P: 6/25. Tiri liberi: 5/7. Rimbalzi: 59

Belgio: Linskens 1 (0/1;1/2 TL) Mestdagh 16 (3/4;2/4;4/4) Delaere 4 (2/5;0/1;0/2) Carpreaux (0/3) Meesseman 23 (9/18;5/6 TL) Wauters 20 (10/18) Mestdagh 2 (1/1) Vanloo 7 (0/2;2/6;1/2) Raman 3 (1/1 3P). Tiro da 2P: 25/52. Tiro da 3P: 5/12. Tiri liberi: 11/16. Rimbalzi: 31

GRECIA - SLOVENIA 56-59 (14-12; 33-23; 47-44)

Grecia: Stamolamprou 3 (1/1;0/2;1/2) Stamati 5 (1/1;1/1) Lymoura Spyridopoulou Maltsi 10 (3/7;0/6;4/5) Nikolopoulou 2 (1/2;0/2) Sotiriou 4 (0/4;1/2;1/2) Kosma (0/1;0/1) Spanou 9 (3/7;0/2;3/4) Kaltsidou 23 (8/11;1/6;4/6) Fasoula. Tiro da 2P: 17/34. Tiro da 3P: 3/22. Tiri liberi: 13/19. Rimbalzi: 35

Slovenia: Oblak 11 (2/6;2/6;1/2) Zdolsek (0/1 3P) Erkic 11 (4/10;1/3) Prezelj 3 (1/3;0/1;1/3) Abramovic (0/2;0/1) Baric 5 (2/4;0/5;1/2) Jakovina 2 (1/2) Pirsic 7 (3/5;1/2 TL) Lisec 15 (6/10;1/2;0/4) Trebec Evans 5 (0/3;5/6 TL). Tiro da 2P: 19/45. Tiro da 3P: 4/19. Tiri liberi: 9/19. Rimbalzi: 46

REPUBBLICA CECA - UNGHERIA 70-74 (20-24; 38-38; 53-55)

Repubblica Ceca: Vaughn 14 (5/9;4/6 TL) Stejskalova (0/1 3P) Elhotova 2 (1/2;0/1) Hanusova 17 (7/11;1/4;0/1) Burgrova 9 (2/7;5/8 TL) Elhotova 14 (4/5;2/5) Vyoralova 9 (3/6;1/3) Kulichova 1 (0/2;1/2 TL) Zaplatova 4 (2/3;0/2). Tiro da 2P: 24/45. Tiro da 3P: 4/16. Tiri liberi: 10/17. Rimbalzi: 38

Ungheria: Fegyverneky 20 (5/9;1/4;7/7) Raksanyi 3 (1/2;1/1 TL) Simon 7 (2/3;1/4) Medgyessy Vandersloot 10 (4/7;0/1;2/2) Krivacevic 1 (0/6;0/1;1/2) Nagy-Bujdoso 21 (3/8;5/9) Hatar 6 (3/5;0/1 TL) Zele 6 (1/2;1/2;1/1). Tiro da 2P: 19/42. Tiro da 3P: 8/21. Tiri liberi: 12/14. Rimbalzi: 35

FRANCIA - SERBIA 73-57 (15-19; 33-34; 52-43)

Francia: Epoupa 2 (0/1;2/4 TL) Miyem 17 (7/10;0/1;3/3) Ciak 2 (1/4;0/2 TL) Dumerc 17 (2/5;3/8;4/4) Michel 2 (0/1;0/1;2/4) Ayayi 8 (1/3;1/3;3/4) Skrela 2 (1/2) Minte 4 (1/1;0/1;2/2) Johannes 13 (2/3;3/6) Chartereau 4 (2/4) Amant 2 (1/5) Tchatchouang (0/3). Tiro da 2P: 18/42. Tiro da 3P: 7/20. Tiri liberi: 16/23. Rimbalzi: 50

Serbia: Radocaj 2 (1/7) Petrovic 18 (4/7;2/3;4/4) Cado (0/1;0/3) Krnjic 9 (3/5;3/3 TL) Jovanovic 4 (0/5;0/1;4/4) Milovanovic 18 (2/13;3/9;5/8) Mandic (0/1;0/1) Crvendakic (0/1;0/1) Skoric 2 (1/1) Stankovic 3 (1/1;1/2 TL) Jovanovic 1 (0/1;1/2 TL) Dabovic. Tiro da 2P: 12/43. Tiro da 3P: 5/18. Tiri liberi: 18/23. Rimbalzi: 33