EuroBasket Women 2017 - L'Italia batte la Slovacchia e chiude seconda il girone (61-68)

L'Italia chiude seconda il girone B battendo la Slovacchia per 61-68. Grande prova delle azzurre che, senza Macchi (rientrata ieri in Italia dopo la frattura alla mandibola e operata quest'oggi a Milano ndr), riescono a riprendersi subito dopo la beffa contro la Turchia di sabato. Grande prova corale con Sottana e Zandalasini sugli scudi (entrambe 15 punti). La squadra di coach Capobianco affronterà domani l'Ungheria per lo spareggio valevole per i quarti di finale (orario ancora da definire).

I quintetti

Slovacchia: Zirkova, Balintova, Jurcenkova, Ruzickova e Kovacikova

Italia: Dotto, Sottana, Cinili, Zandalasini e Ress

1° Quarto

Pronti e via gioco da tre punti messo a segno da Zandalasini. Ma nei minuti successivi, la poca pazienza per le azzurre in attacco, fa si che arriva il 7-0 di parziale della Slovacchia (7-3). Le azzurre si sbloccano e riescono ad impattare il risultato (7-7). Nei minuti successivi l'Italia prende dei buoni tiri, ma spreca un po' troppo (12-10). Ancora il duo Penna - Zandalasini, visto contro la Bielorussia venerdì scorso, riporta avanti l'Italia (12-14). Le azzurre soffrono sotto canestro, ma in qualche modo riescono a domare le lunghe slovacche giocando in anticipo e chiudono in avanti questo primo quarto. 12-16 in favore dell'Italia e già 7punti per Zandalasini.

2° Quarto

L'Italia ad inizio secondo quarto aumenta l'intensità difesa e trovano il massimo vantaggio della partita con Vojtko costretto a chiamare time out (16-23). Dudasova prova a svegliare la propria squadra con una bella tripla (18-25) ma la Slovacchia alza la pressione in difesa e le azzurre ne risentono un pò in attacco (20-25). Italia che si sblocca con la tripla di Francesca Dotto (20-28). La squadra di Capobianco però soffre sotto il proprio canestro, ma, questa volta, non ne risente in attacco che, prima De Pretto e poi Sottana, prova a riallungare trovando il masimo vantaggio (24-33). Ma la Slovacchia esce bene dal minuto e prende l'inerzia della partita con il tecnico nostrano costretto a sua volta a chiamare minuto (28-33). Mac la solfa non cambia e l'Italia va nello spogliatoio avanti solamente di tre lunghezze (30-33).

3° Quarto

Approccio positivo dell'Italia in questo inizio di secondo tempo e con 4 punti di Zandalasini e 5 di Dotto prova a scappare nuovamente (32-44). Azurre che continuano a macinare punti e vanno sul più 13 a metà quarto (36-49). Percentuali che calano per le azzurre, ma riescono a tenere la Sovacchia a debita distanza (41-53). Italia che chiude il terzo quarto con dodici punti di vantaggio (43-55). 13 punti per Zandalasini e 11 per Dotto.

4° Quarto

La Slovacchia inizia l'ultimo quarto di gioco con il piglio giusto e trova un paio di canestri in contropiede che fanno tremare a nostra Nazionale (50-57). L'Italia torna a segnare con Zandalasini con il suo arresto e tiro da manuale (50-59). Le biancoblu però non mollano e trovano il meno 7 (52-59) a quattro minuti dal termine. Ma due giocate super di Sottana chiudono la partita (57-66). Gli ultimi due minuti servono a fissare solo il risultato finale. Finisce 61-68 in favore dell'Italia. Missione compiuta: le azzurre sono seconde