EuroBasket Women 2017 - Il cuore non basta: l'Italia perde e viene eliminata dal Belgio (79-66)

L'Italia ci prova, ma perde contro il Belgio e saluta l'Europeo. Risultato finale 79-66 in favore delle avversarie. Grande prova delle ragazze di Mestdagh, le quali dominano dall'inizio alla fine della partita e si dimostrano più complete rispetto alla nostra Nazionale. Alle azzurre non bastano le grandi prove di Sottana (17 punti e tutti segnati solo nel secondo tempo ndr) e Zandalasini (23). Pesa il primo quarto non giocato dalle ragazze di coach Capobianco. Ora l'Italia affronterà sabato la perdente di Spagna e Lettonia per conquistare un posto al prossimo Mondiale.

I quintetti

Belgio: Delaere, K. Mestdagh, Meesseman, Wauters e Vanloo

Italia: Dotto, Sottana, Zandalasini, Cinili e Ress

1° Quarto

Pronti via tripla di Mestdagh, ma Ress risponde subito con un tiro in rovesciata (3-2). Zandalasini parte forte con due canestri devastanti e l'Italia trova il meno uno (7-6). Ma sotto canestro le belghe dominano e guidate da Meesseman e Wauters provano la mini fuga (16-6), con Capobianco costretto a chiamare minuto.

Ress con una tripla prova a dare la scossa alle azzurre (18-11), ma è sempre il Belgio ad avere le redini della partita e continua a macinare punti, in un amen trova il massimo vantaggio 27-11. Martina Crippa si guadagna un fallo antisportivo sul finire del quarto (27-13). Italia in piena difficoltà, le azzurre sono sotto di 14 punti dopo appena 10 minuti di gioco.

2° Quarto

Gorini e Penna segnano 4 punti di fila e l'Italia torna subito a meno 10. Anche dall'altra parte la difesa delle azzurre è tutta un'altra cosa rispetto a quella vista nel primo quarto e le ragazze di coach Capobianco tornano a meno 7 (27-20). Belgio, per la prima volta in questa partita, in difficoltà, con Mestdagh costretto a fermare l'ondata tricolore.

Il parziale dell'Italia continua con una tripla pazzesca di Zandalasini (27-13). Il Belgio però con i canestri dalla lunga distanza di Meesseman e Vanloo torna a segnare e ricaccia l'Italia a meno 10 (35-25). Le belghe, guidate da K. Mestdagh, tornano al comando, interviene allora Capobianco, a cinque minuti scarsi alla fine del primo tempo 37-27.

Zandalasini con un gioco da tre punti prova a dare nuovamente la scossa, ma il Belgio continua a segnare anche con le seconde linee. Il secondo quarto si chiude con il vantaggio delle belghe 46-33. 16 punti di K. Mestdagh e 13 per Zandalasini. Belgio molto solido in difesa e in attacco, con percentuali alte (13/24 da due e 5/8 da tre). Invece l'Italia paga il bruttissimo primo quarto.

3° Quarto

Il primo canestro del secondo tempo arriva solo dopo tre minuti con Gorini (46-35). Sottana si sblocca, e i due tiri liberi di Ress danno il meno 9 all'Italia (49-40). Un canestro spettacolare della numero 7 azzurra costringe Mestdagh a fermare il tempo (49-42).

L'Italia c'è e risorge prima con un canestro da manuale di Sottana e poi con il gioco da tre punti messo a segno da Zandalasini. K. Meesseman ferma l'inerzia delle azzurre, ma Sottana è on fire e la squadra di Capobianco torna sotto solo di due punti dopo tanto tempo (53-51).

L'Italia gioca un fantastico terzo quarto e la rimonta è quasi fatta e si chiude con il risultato di 57-55. Parziale di 22-11 in favore delle azzurre. Grande prova di Zandalasini, ma soprattutto si sveglia Sottana, con 11 punti a segno solo nella terza frazione di gioco.

4° Quarto

Delaere e Meesseman segnano 4 punti di fila e Capobianco chiama subito time out per non far scappare le belghe (61-55). Ma il parziale della squadra di coach Mestdagh prosegue e l'Italia butta via tutto quello di buono fatto nella terza frazione di gioco (65-55).

Le azzurre tornano a zona, ma il Belgio non si intimorisce e trova il più 10 a quattro minuti dal termine. Un gioco da tre punti messo a segno da Zandalasini prova a dare energia all'Italia per tentare un'incredibile rimonta, ma la tripla di K.Mestdagh spezza le gambe. L'Italia alza bandiera bianca e gli ultimi minuti servono solo a fissare il risultato finale. Finisce 79-66 in favore del Belgio che vola in semifinale.