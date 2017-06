FIBA Eurobasket Women - L'Italia chiude al settimo posto, battuta la Slovacchia 71 - 54

Italia – Slovacchia 71 – 54 (19-8; 36-28; 54-44)

Finale agrodolce per la Nazionale Italiana femminile di pallacanestro che, dopo la cocente sconfitta subita ieri mattina contro la Lettonia, chiude l’Europeo in settima posizione battendo la Slovacchia per 71 – 54. Un risultato che sicuramente non cancella la delusione per la mancata qualificazione ai mondiali del prossimo anno, ma che quanto meno consente alle azzurre di chiudere la competizione con una vittoria.

Per quanto riguarda la partita, la squadra di Capobianco non permette praticamente mai alle avversarie di giocare. Zandalasini, Sottana e soprattutto Gorini "compongono" un ottimo primo quarto, imponendo fin da subito il proprio ritmo in difesa, le slovacche fanno enorme fatica a trovare il canestro con continuità. L’Italia chiude così comodamente avanti il primo quarto, 19-8, ponendo le basi per una partita con poco significato.

Nel secondo quarto però, la Slovacchia prova a riaprire i giochi, cambiando intensità e ricucendo, seppur parzialmente, lo scarto dalle azzurre. Coach Capobianco non si preoccupa più di tanto, lascia tanto giocare le sue ragazze dando anche spazio a chi, nell’arco della competizione, ha visto meno il parquet. Si arriva così alla fine del primo tempo con l’Italia ancora in vantaggio, 36 – 28, ma con una partita adesso più equilibrata.

Nel secondo tempo, al rientro dagli spogliatoi, l’Italia torna ad essere quella del primo quarto, macinando punti su punti e riportando le avversarie sulla doppia cifra di svantaggio. Con uno disavanzo tale, la squadra di Vojtko molla definitivamente la partita e rende ancora più facile il compito delle azzurre che, al suono della sirena del quarto periodo, chiudono con il punteggio di 71 – 54 e questo Eurobasket in settima posizione.

Per la Zandalasini e tutta la squadra di Capobianco rimane l’amarezza per una qualificazione mondiale davvero sfiorata e mancata per un finale di gara che ha fatto tanto discutere.