Italia, Messina sceglie i 19 per i Camp

Ad appena 24 ore dalla conclusione dell’europeo femminile di basket, Ettore Messina ha diramato la lista dei 19 giocatori che prenderanno parte al Training Camp di Folgaria, dal 22 al 28 luglio, e alla Trentino Basket Cup, dal 29 al 30 luglio.

I due appuntamenti saranno importantissimi per coach Messina ed il suo staff per valutare al meglio chi portare all’Europeo del prossimo agosto.

Ecco la lista dei 19:

Awudu Abass (1993, 200, A)

Pietro Aradori (1988, 194, G)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A)

Marco Stefano Belinelli (1986, 196, G)

Paul Stephane Biligha (1990, 200, C)

Riccardo Cervi (1991, 214, C)

Andrea Cinciarini (1986, 193, P)

Marco Cusin (1985, 211, C)

Luigi Datome (1987, 203, A)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

Ariel Filloy (1987, 190, P)

Diego Flaccadori (1996, 192, G)

Danilo Gallinari (1988, 208, A)

Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G)

Nicolò Melli (1991, 205, A)

Davide Pascolo (1990, 203, A)

Stefano Tonut (1993, 194, G)

Luca Vitali (1986, 201, P)

Andrea Zerini (1988, 205, A)

Giocatori a disposizione:

Christian Burns (1985, 203, A/C)

Leonardo Candi (1997, 190, P)

Simone Fontecchio (1995, 203, A)

Antonio Iannuzzi (1991, 208, A/C)

Davide Moretti (1998, 188, P/G)